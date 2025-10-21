Bên trong 'nhà máy lừa tình' có cả phòng HR, truyền thông ở Campuchia

Cặp vợ chồng người Hàn Quốc điều hành “nhà máy lừa tình” trị giá 12 tỷ won tại Campuchia, chia thành các bộ phận như doanh nghiệp: nhân sự, đào tạo và truyền thông.

Quần áo và các vật dụng cá nhân khác bên trong Khu phức hợp Taiza, một khu vực tội phạm gần Phnom Penh, Campuchia.

Một nhóm tội phạm do cặp vợ chồng người Hàn Quốc cầm đầu đã điều hành đường dây lừa đảo tình cảm quy mô lớn tại Campuchia, với cơ cấu tổ chức tinh vi chia thành các bộ phận quản lý, trung tâm cuộc gọi và rửa tiền, hoạt động như một “nhà máy lừa đảo”, theo thông tin từ Sở cảnh sát thành phố Ulsan (Hàn Quốc) công bố ngày 21/10, JoongAng đưa tin.

Theo cảnh sát, nhóm này đã chiếm đoạt tổng cộng 12 tỷ won (khoảng 8,4 triệu USD ) từ hàng trăm nạn nhân Hàn Quốc. Đường dây đặt trụ sở chính tại trung tâm thủ đô Phnom Penh, đảm nhiệm việc tuyển dụng và lập kế hoạch, trong khi một khu nhà ở phía nam được sử dụng làm trung tâm cuộc gọi, còn khu phức hợp Taiza ở phía tây Phnom Penh trở thành “tổng hành dinh” rửa tiền.

Tổ chức này được chia thành 8 đội chuyên biệt, trong đó đội quản lý phụ trách đào tạo và kế hoạch; đội nhân sự tuyển dụng và giám sát nhân viên; một đội chuyên sản xuất video giả mạo về “bài giảng đầu tư” để dụ nạn nhân; và đội “hỏa lực” chuyên thao túng bình luận, lượt xem trên YouTube nhằm tăng độ tin cậy.

Đáng chú ý, nhóm còn có một bộ phận được gọi là “đội TM”, gồm chủ yếu là nữ giới, sử dụng deepfake video call để nói chuyện trực tiếp với nạn nhân. Song song đó, đội “bàn phím” đóng vai người yêu, duy trì mối quan hệ tình cảm trực tuyến lâu dài nhằm tạo lòng tin. Đội “sổ ngân hàng” chuyên thu thập tài khoản để rửa tiền, trong khi đội rửa tiền chuyển đổi tiền phi pháp thông qua tài khoản mượn tên và tiền điện tử.

Những người Hàn Quốc bị giam giữ tại Campuchia sau chiến dịch truy quét tội phạm được hồi hương qua Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon.

Cảnh sát Ulsan cho biết một nhà đầu tư người nước ngoài đã tài trợ cho toàn bộ hoạt động, chi trả chi phí thuê địa điểm và nhận lợi nhuận như một khoản đầu tư. Ngoài ra, một số băng nhóm tội phạm có tổ chức của Hàn Quốc cũng tham gia hỗ trợ khâu rửa tiền để hưởng hoa hồng.

Nhóm tội phạm này còn huấn luyện các thành viên cách đối phó khi bị bắt, hướng dẫn họ dùng tên giả và khai rằng bị lừa sang làm việc hoặc bị ép buộc để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ tháng 3 năm ngoái, các đối tượng nhắm đến người Hàn Quốc qua ứng dụng trò chuyện, giả vờ làm quen, rồi rủ “học đầu tư cùng nhau”. Nạn nhân sau đó được dẫn vào các kênh YouTube và ứng dụng đầu tư giả mạo, bị lừa chuyển tiền với số tiền thiệt hại từ vài triệu đến hàng trăm triệu won mỗi người. Nhiều người bị hại là nội trợ, người khuyết tật hoặc người cao tuổi.

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố 83 nghi phạm, trong đó 56 người bị bắt, 36 người bị tạm giam, 27 người vẫn đang bỏ trốn, và 14 người bị truy nã đỏ quốc tế.

Cặp vợ chồng người Hàn Quốc cầm đầu đường dây hiện đang bị giam giữ tại Campuchia, nhưng việc dẫn độ về Hàn Quốc đã bị trì hoãn suốt 9 tháng qua.

Trong khi đó, nhiều công dân Hàn Quốc bị bắt trong các đợt truy quét tội phạm tại Campuchia gần đây đã được đưa về nước, thông qua Nhà ga 2, sân bay quốc tế Incheon hôm 18/10.