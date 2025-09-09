Bên trong phòng điều trị đột quỵ nặng ở TP.HCM

|
Trong căn phòng sáng đèn của khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), nữ điều dưỡng nhẹ nhàng căn chỉnh thức ăn lỏng, chuẩn bị từng liều thuốc cẩn thận. Trên giường bệnh, người đàn ông vừa trải qua cơn đột quỵ nằm bất động, thở oxy yếu ớt từng nhịp. Hình ảnh quen thuộc trong phòng hồi sức nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn khiến ai cũng xót xa.
Sau khi được can thiệp cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ vẫn cần thở máy và được theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn. Trên giường bệnh, ông nằm lặng, yếu ớt qua từng nhịp thở, xung quanh là dây truyền dịch, ống thở và màn hình theo dõi không ngừng nhấp nháy.
Đường truyền máu trên mu bàn tay bệnh nhân đột quỵ giúp duy trì tuần hoàn và hỗ trợ điều trị. Phía sau hình ảnh lặng lẽ ấy là sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ trong việc tái thông mạch máu, xử trí nguyên nhân liên quan đến tim mạch và giành giật sự sống cho người bệnh.
Tại bàn trực, hai nữ điều dưỡng xử lý hồ sơ bệnh án và theo dõi dữ liệu trên máy tính. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, tập trung cao độ, bởi mỗi con số, mỗi thông tin đều gắn liền với tình trạng của bệnh nhân đang được điều trị.
Trong những năm gần đây, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ có xu hướng tăng dần. Cụ thể, trước những năm 1990, tỷ lệ đột quỵ ở nhóm bệnh nhân trẻ chỉ chiếm khoảng 10 đến 15% trong tổng số bệnh nhân đột quỵ. Tuy nhiên, ở thời gian gần đây, con số này đã tăng lên, dao động từ 15 đến 20% trong tổng số ca bệnh. Đột quỵ ở người trẻ được định nghĩa là xảy ra ở những bệnh nhân dưới 45 tuổi.
Trong phòng khám, bác sĩ lắng nghe chị Trương Ngọc Tốt (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM) và người thân chia sẻ về những triệu chứng ban đầu. Chị kể mình chỉ thấy mệt mỏi, nhức đầu, thỉnh thoảng mờ mắt - những dấu hiệu tưởng chừng bình thường, không ngờ lại là chỉ điểm của nhồi máu não. Ở tuổi 40, chị chưa từng nghĩ căn bệnh nguy hiểm ấy có thể xảy ra với mình.
Trong lúc đặt tay lên mũi để bác sĩ kiểm tra mắt, chị Tốt kể lại cảm giác thị lực mờ dần, dù nhìn gần hay xa đều không rõ. Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu não ở chị là bệnh tim bẩm sinh với lỗ bầu dục, tạo điều kiện để huyết khối di chuyển lên não và gây đột quỵ ở độ tuổi còn trẻ.
Chị Tốt bước đi chậm rãi trên cầu thang, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Hiện, chị tiếp tục được theo dõi và chuẩn bị phẫu thuật tim để xử lý nguyên nhân gốc rễ. Câu chuyện của chị là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của các bệnh lý nền và lối sống không lành mạnh, có thể gây ra đột quỵ ở cả những người trẻ tuổi.
Đôi bàn tay nhăn nheo của cụ bà 83 tuổi, được can thiệp cứu sống kịp thời sau cơn đột quỵ, bên cạnh là dây truyền dịch nhỏ từng giọt. Bệnh nhân lớn tuổi này đang chống chọi với cơn đột quỵ tái phát. Nhiều năm qua, cuộc sống của bà gắn liền với bệnh viện, nơi gia đình luôn túc trực chăm sóc.
Giữa không gian phòng bệnh dành cho những ca đột quỵ nặng, TS.BS Võ Văn Tân – Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, lặng lẽ quan sát từng bệnh nhân. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Tân cho biết thực tế đáng lo ngại hiện nay là đột quỵ không còn chỉ xuất hiện chủ yếu ở người lớn tuổi, mà đang có xu hướng ngày càng tấn công vào nhóm bệnh nhân trẻ. Đây có thể là hệ quả từ lối sống hiện đại ít vận động, chế độ ăn uống vội vã, giàu chất béo, cùng với áp lực công việc và căng thẳng kéo dài. Đây là cảnh báo cho xã hội về những thay đổi âm thầm nhưng nguy hiểm trong sức khỏe cộng đồng.
