Bên trong phòng lọc máu cho bệnh nhân suy thận ở TP.HCM

Khánh Vy (18 tuổi, bên phải) trò chuyện với người bạn cùng phòng bệnh. Vừa vào năm nhất đại học, nữ sinh bất ngờ được chẩn đoán suy thận do viêm cầu thận IgA. Trước đó, Vy thường thức đến 1-2 giờ sáng để làm bài và chạy deadline, chỉ thấy phù nhẹ ở tay, chân mà không hề đau hay sốt. “Đến khi đi khám, em mới biết mình đã mắc bệnh nặng”, Vy nói.