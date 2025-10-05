Bên trong sự hồi sinh của chạy bộ

Chạy bộ không còn là môn thể thao đơn thuần mà trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, nơi Gen Z tìm thấy cộng đồng, ý nghĩa sống và hành trình vượt qua chính mình.

Chạy bộ trở thành môn thể thao được giới trẻ ưa chuộng trong vài năm qua.

Chạy bộ đang trở lại mạnh mẽ - không chỉ là môn thể thao hay thói quen rèn luyện sức khỏe, mà là một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Ứng dụng Strava hiện có hơn 135 triệu người dùng, nơi những “kudos” (lời khen) đã trở thành “like” mới.

Từ New York đến Manila, các câu lạc bộ chạy đang thay thế quán bar và ứng dụng hẹn hò, còn số người hoàn thành marathon liên tục lập kỷ lục: riêng London Marathon 2025 có tới 56.640 người về đích, cao nhất từ trước đến nay.

Làn sóng Gen Z dẫn đầu

Sự bùng nổ này đến từ thế hệ trẻ. Chỉ trong năm nay, số người Gen Z tham gia marathon tăng 60%, còn bán marathon tăng 68%. Tỷ lệ nữ giới dưới 25 tuổi cũng tăng nhanh, trở thành nhóm phát triển mạnh nhất trên Strava. Chạy bộ - từng bị xem là hoạt động nhàm chán hoặc công cụ giảm cân - nay được nhìn nhận như cách để tìm lại bản thân và kết nối cộng đồng.

Từ phong trào Strava đến các run club, chạy bộ trở thành biểu tượng của kết nối, kỷ luật và bản sắc cá nhân.

Đại dịch và sự thức tỉnh của đôi chân

Cơn sốt chạy bộ bắt đầu từ những ngày đầu đại dịch Covid-19, khi phòng gym đóng cửa và mọi người khao khát được vận động. Chạy bộ trở thành “môn thể thao hoàn hảo”: đơn giản, an toàn và tự do. Với nhiều người, đó còn là liệu pháp tinh thần, giúp họ tìm lại nhịp sống và sự tĩnh lặng giữa những tháng ngày bất định. 90% người từng chạy trong mùa dịch cho biết họ vẫn duy trì thói quen này đến nay.

Khi Strava thay thế mạng xã hội

Sự bùng nổ của cộng đồng chạy còn nhờ sức lan toả từ mạng xã hội. Trên Strava, những “kudos” trở thành lời động viên, còn các “runfluencer” trên Instagram và TikTok khiến việc chạy trở nên hấp dẫn, thời thượng. Việc chia sẻ thành tích, cung đường hay khoảnh khắc mồ hôi đẫm áo giúp biến chạy bộ từ hoạt động cá nhân thành trải nghiệm tập thể toàn cầu.

Run club - câu lạc bộ kết nối và kỷ luật

Chạy bộ vượt ra ngoài giới hạn thể thao, trở thành cách người trẻ đối mặt với khủng hoảng và tìm lại ý nghĩa cuộc sống.

Theo Strava, số người tham gia câu lạc bộ chạy tăng 59% trong năm qua, hơn một nửa trong số đó kết bạn mới nhờ thể thao. Với Gen Z, con số này lên tới hai phần ba. Người sáng lập The Usuals, Justin Lu, nói: “Chạy cùng nhau mang lại sự chân thật – bạn không thể giả vờ nỗ lực giữa một buổi tập khó”. Không chỉ gắn kết cảm xúc, các nhóm chạy còn giúp cải thiện hiệu suất: 43% người tham gia cho biết chạy nhóm giúp họ tiến bộ hơn, còn 34% cho rằng nhờ đó họ kiên trì tập luyện hơn. Có người ví von: “Nếu nhà thờ là nơi cầu nguyện sáng chủ nhật, thì công viên chạy bộ chính là nơi hành lễ của chúng tôi”.

Khi cuộc sống trì hoãn, người trẻ chọn… chạy

Sau đại dịch, thế hệ trẻ đối mặt với khủng hoảng niềm tin, giá nhà tăng, việc làm bấp bênh. Thay vì đạt những cột mốc truyền thống như kết hôn hay mua nhà, nhiều người chọn marathon làm biểu tượng cho sự trưởng thành. Tạp chí The Atlantic gọi đây là “khủng hoảng tuổi 25 kiểu mới”.

Chạy mang lại cảm giác kiểm soát và thành tựu - điều hiếm thấy trong thời buổi bất định. “Khi bạn băng qua vạch đích, bạn không chỉ nhận huy chương mà còn có thêm một phần bản sắc mới”, nhà tâm lý học Kevin Masters nói.

Hơn cả xu hướng

Ngày nay, chạy bộ được hậu thuẫn bởi các thương hiệu thể thao lớn và những giải chạy phủ sóng toàn cầu. Từ sở thích nhất thời, nó đã trở thành biểu tượng của lối sống lành mạnh và tìm kiếm ý nghĩa.

Đối với thế hệ đang bước vào đời trong một thế giới thiếu bản đồ, chạy bộ mang lại cấu trúc, mục tiêu và cộng đồng. Có lẽ câu hỏi không còn là “vì sao chúng ta chạy”, mà là “chúng ta đang chạy về đâu” - và nếu đó là hành trình tìm kiếm kết nối, mục đích và tiến bộ, thì con đường phía trước trông thật đầy hứa hẹn.