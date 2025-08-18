Bệnh chốc nguy hiểm thế nào?

Bệnh chốc lây thường gặp ở trẻ nhỏ, thường lây qua tiếp xúc hàng ngày, có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Trẻ bị bệnh chốc lây thường nổi bỏng nước. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Lê Phúc An, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), chốc lây là bệnh nhiễm trùng nông ở da do vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) gây ra.

Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, 2-5 tuổi là nhóm dễ mắc nhất. Biểu hiện điển hình của bệnh là những mụn nước nông nhanh chóng hóa mủ, dễ vỡ, đóng vảy vàng như mật ong.

Khi da bị trầy xước hoặc nứt nẻ, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập và phát triển. Bệnh có thể lây trực tiếp qua dịch tiết từ vết thương hoặc gián tiếp qua các vật dụng chung như bàn ghế, đồ chơi. Trẻ bị chốc thường ngứa, gãi nhiều khiến dịch tiết lan sang vùng bụng, lưng hoặc lây cho những trẻ khác.

Bệnh được chia thành ba dạng. Phổ biến nhất là chốc không bóng nước, thường xuất hiện quanh miệng, mũi, tay và chân, khi vỡ để lại vảy vàng mật ong.

Chốc bóng nước thường có kích thước lớn, chứa dịch đục, dễ vỡ và tạo viền đỏ quanh tổn thương. Nặng nhất là chốc loét, tổn thương ăn sâu vào da, gây đau và có thể để lại sẹo.

Nếu không được xử trí đúng cách, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm cầu thận cấp, viêm mô tế bào hay thậm chí nhiễm trùng máu. Vì vậy, cha mẹ cần chú ý chăm sóc vết thương đúng cách.

Vết loét nên được vệ sinh bằng nước muối sinh lý, để khô thoáng, tránh băng kín vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Những phương pháp dân gian như đắp lá, thoa dầu gió hay dầu dừa không được khuyến khích vì dễ gây kích ứng và khiến bệnh nặng hơn. Trường hợp mụn nước lan rộng hoặc vùng viêm đỏ nhiều, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế để bác sĩ chỉ định thuốc điều trị phù hợp.

Hiện chưa có vaccine phòng ngừa bệnh chốc. Cách hiệu quả nhất để hạn chế lây lan là giữ vệ sinh da và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Trẻ cần được cắt ngắn móng tay, tránh gãi vào vùng tổn thương.

Khi mắc bệnh, trẻ nên nghỉ học ít nhất một tuần hoặc cho đến khi vết thương đóng mài khô, quầng viêm biến mất để hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng. Quần áo, chăn gối và đồ chơi của trẻ cần được giặt riêng, khử khuẩn bằng Cloramin B, rửa lại bằng nước sạch và phơi khô trước khi sử dụng.

Ngoài ra, chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ quá trình hồi phục. Trẻ nên được bổ sung các thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, cùng với rau xanh và trái cây chứa nhiều vitamin C. Ngược lại, các loại đồ ngọt, nhiều dầu mỡ cần hạn chế vì có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.