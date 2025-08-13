Bệnh giang mai có thể chữa khỏi không?

Giang mai là căn bệnh rất dễ lây lan, chủ yếu qua hoạt động tình dục. Dù vậy, bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị được.

Vết loét lớn trên lưng ở bệnh nhân mắc giang mai tiến triển đến giai đoạn II. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến những rủi ro đáng kể cho sức khỏe. Điều may mắn là bệnh có thể phòng ngừa và điều trị được.

Triệu chứng từng giai đoạn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiều người mắc bệnh giang mai không nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào. Nếu không được điều trị, bệnh giang mai sẽ kéo dài nhiều năm. Bệnh có nhiều giai đoạn:

- Giang mai nguyên phát (giai đoạn đầu):

Thường kéo dài khoảng 21 ngày

Một vết loét tròn, không đau, thường cứng xuất hiện ở bộ phận sinh dục, hậu môn hoặc nhiều nơi khác

Vết loét có thể không được chú ý và sẽ lành trong vòng 3-10 ngày

Tiến triển đến giai đoạn thứ hai nếu không được điều trị

Bệnh giang mai có thể lây truyền qua vết loét nếu quan hệ tình dục không an toàn.

- Bệnh giang mai thứ phát:

Phát ban không ngứa, thường ở lòng bàn tay và lòng bàn chân

Các tổn thương màu trắng hoặc xám xuất hiện ở những vùng ấm và ẩm, chẳng hạn âm hộ hoặc hậu môn, tại vị trí săng giang mai

Các triệu chứng sẽ biến mất mà không cần điều trị

- Bệnh giang mai tiềm ẩn:

Thường không có triệu chứng

Tiến triển đến giai đoạn thứ ba và cuối cùng của bệnh giang mai (giai đoạn ba) sau nhiều năm nếu không được điều trị

Bệnh giang mai giai đoạn ba có thể dẫn đến các vấn đề về não và tim mạch

- Giang mai ở trẻ sơ sinh:

Phát ban

Viêm ở các cơ quan

Thiếu máu

Các vấn đề về xương khớp

Các tình trạng thần kinh bao gồm mù lòa, điếc, viêm màng não

Chậm phát triển

Co giật

Triệu chứng phát ban trên cơ thể do mắc giang mai. Ảnh: Echo24.

Bệnh giang mai có khỏi được không?

Bệnh giang mai được điều trị bằng thuốc kháng sinh, có thể ở dạng tiêm, viên nén hoặc viên nang. Việc điều trị có thể được bắt đầu trước khi có kết quả xét nghiệm. Thời gian điều trị sẽ phụ thuộc vào giai đoạn bệnh giang mai.

WHO cho biết giai đoạn đầu của bệnh giang mai được điều trị bằng tiêm benzathine penicillin (BPG). BPG là phương pháp điều trị giang mai hàng đầu và là phương pháp điều trị duy nhất được WHO khuyến cáo cho phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai. Bác sĩ cũng có thể sử dụng các loại thuốc kháng sinh như doxycycline, ceftriaxone hoặc azithromycin để điều trị giang mai.

BPG cũng được sử dụng để điều trị giai đoạn sau của bệnh giang mai, nhưng cần liều cao hơn. Liều thường được tiêm mỗi tuần một lần trong 3 tuần, kể cả khi không thể xác định được giai đoạn nhiễm trùng.

Trẻ sơ sinh mắc bệnh giang mai (giang mai bẩm sinh) hoặc trẻ có mẹ mắc bệnh giang mai chưa được điều trị cần được điều trị ngay lập tức để tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ở một số người, việc điều trị có thể gây ra các triệu chứng giống cúm, chẳng hạn sốt cao, đau đầu và đau nhức cơ. Các triệu chứng này thường kéo dài đến 24 giờ.

Phòng ngừa

Giang mai là căn bệnh có thể phòng ngừa được. Sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh giang mai và nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.

Bệnh giang mai cũng có thể lây lan qua tiếp xúc với các vùng khác trên cơ thể không được bảo vệ bởi bao cao su, bao gồm bộ phận sinh dục, hậu môn và miệng. Những người có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn nên được xét nghiệm ít nhất một lần mỗi năm.

Phụ nữ mang thai nên được xét nghiệm giang mai trong lần khám thai đầu tiên và điều trị ngay nếu kết quả xét nghiệm dương tính. Giang mai bẩm sinh chỉ có thể được phòng ngừa bằng cách chẩn đoán và điều trị cho mẹ bằng penicillin.

Những người được chẩn đoán mắc bệnh giang mai nên thông báo cho bạn tình của mình để ngăn ngừa lây nhiễm.