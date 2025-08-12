Bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng do nắng nóng kéo dài

Thời tiết oi bức, nóng nực kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em. Nhiều trẻ mắc các bệnh hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn.

Sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết thất thường dễ khiến trẻ, nhất là trẻ nhỏ mắc bệnh hô hấp và có thể dẫn đến biến chứng nặng. Hệ hô hấp của trẻ chưa phát triển toàn diện: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi chưa có hệ hô hấp hoàn thiện.

Do đó, vi khuẩn rất dễ xâm nhập và tấn công hệ hô hấp của trẻ. Bên cạnh đó, khi bị viêm đường hô hấp trên, trẻ thường thở bằng miệng. Điều này sẽ khiến vi khuẩn từ miệng có cơ hội đi xuống thanh quản, gây ho và viêm nhiễm đường hô hấp dưới.

Nhiều trẻ phải thở oxy, điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Tại Khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, hơn 170 trẻ đang điều trị các bệnh hô hấp như viêm tiểu phế quản cấp, viêm phổi, hen suyễn… Riêng phòng cấp cứu có khoảng 20 bệnh nhi, phần lớn dưới 1 tuổi, nhiều em phải thở oxy và tập vật lý trị liệu để thông đường thở.

Điển hình là trường hợp bé T.N.N.U. (2 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) sau nhiều ngày điều trị ở tuyến dưới, được đưa đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng vẫn ho, khó thở, được chẩn đoán viêm phổi và nhập viện. Mẹ bé chia sẻ rằng thời tiết nắng nóng khiến con mệt mỏi hơn, bệnh kéo dài và phải dùng nhiều kháng sinh.

Sự thay đổi nhiệt độ và thời tiết thất thường dễ khiến trẻ mắc bệnh hô hấp.

Những bệnh hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ

Có nhiều nguyên nhân gây ra các bệnh đường hô hấp ở trẻ. Trong đó các bệnh lý phổ biến bao gồm:

Cảm lạnh

Cảm lạnh thông thường do virus Rhinovirus gây ra, Virus này có sẵn ở đường hô hấp và dễ lây truyền từ người sang người khi ho, hắt hơi hoặc qua đường tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm bệnh. Khi gặp điều kiện thuận lợi, virus phát triển và gây bệnh với các biểu hiện điển hình như: nghẹt mũi, sổ mũi nước trong, sốt, ho, kém ăn, đau họng kéo dài.

Trẻ bị cảm lạnh thường không đáng lo nếu không xuất hiện biến chứng như: hen phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa...

Viêm tiểu phế quản

Viêm tiểu phế quản là bệnh nhiễm virus cấp tính của đường hô hấp dưới ở trẻ em. Tác nhân chính gây bệnh là virus hợp bào hô hấp RSV, ngoài ra còn có virus cúm và á cúm.

Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi với các triệu chứng: sốt nhẹ hoặc sốt cao đột ngột, ho tăng dần, khò khè, khó thở, mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy nhẹ. Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn có thể gây biến chứng viêm tai giữa và hen suyễn sau khi bị viêm tiểu phế quản.

Viêm phổi

Bệnh viêm phổi thường khởi phát bằng các triệu chứng viêm long đường hô hấp trên như: sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi. Sau đó là khó thở, vã mồ hôi, rét run, mệt và bú kém. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể không sốt, thậm chí hạ thân nhiệt, bỏ bú và thường nhanh chóng bị suy hô hấp nặng.

Suy hô hấp cấp

Trẻ bị suy hô hấp thường có những triệu chứng như khó thở, nhịp tim nhanh, tăng huyết áp rồi giảm dần... Một số nguyên nhân gây suy hô hấp cấp có thể kể đến như tổn thương ở phổi, các bệnh lý về đường thở, bệnh về não... Đặc biệt trẻ sinh non là đối tượng dễ bị suy hô hấp cấp.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý đưa trẻ đi khám sớm khi trẻ có các biểu hiện như: tím tái, không uống được, li bì, khó đánh thức, co giật. Trẻ suy dinh dưỡng sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp tính và có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phòng ngừa bệnh đường hô hấp ở trẻ bằng cách nào?

Để phòng tránh bệnh đường hô hấp ở trẻ em, hạn chế nguy cơ biến chứng và phòng tránh nguy cơ lây bệnh cho những trẻ khác nếu trẻ đã mắc bệnh, cha mẹ cần lưu ý:

Tăng cường lượng nước cần thiết cho cơ thể trẻ, đặc biệt là những loại nước uống giàu khoáng chất và vitamin giúp trẻ không bị mất nước do nhiệt độ cao, đồng thời tăng cường sức đề kháng.

Hạn chế cho trẻ chơi quá lâu dưới thời tiết nắng nóng vì dễ gây mất nước, suy kiệt và dễ nhiễm bệnh. Nếu phải hoạt động ngoài trời, nên che chắn cẩn thận, tránh thời điểm nhiệt độ môi trường tăng cao và tia cực tím hoạt động mạnh. Sau khi hoạt động ngoài trời nắng, không nên cho trẻ đi tắm ngay bằng nước lạnh.

Giữ nhà cửa sạch sẽ, tránh khói thuốc, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, nếu dùng máy lạnh thì điều chỉnh nhiệt độ ở mức 25 - 26 độ C.

Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, sổ mũi, nên đưa trẻ đi khám sớm.

Thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng nước ấm, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh, nếu trẻ đã bị bệnh thì không nên tiếp xúc với những người khác.

Không tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.