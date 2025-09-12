Bệnh lậu nguy hiểm như thế nào?

Mặc dù bệnh lậu dễ mắc, nhiều người lại không nhận ra mình đang mang mầm bệnh, biến nó thành mối đe dọa thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm.

Bệnh lậu có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới.

Sự nguy hiểm lớn nhất của bệnh lậu nằm ở việc nó thường không có triệu chứng rõ ràng, đặc biệt là ở phụ nữ. Trong khi nam giới có thể nhận thấy các dấu hiệu sớm hơn như tiết dịch từ dương vật hay đau khi đi tiểu, thì những triệu chứng này có thể bị bỏ qua, dẫn đến việc lây lan không kiểm soát.

Khi có triệu chứng, bệnh thường biểu hiện ở các khu vực phơi nhiễm như bộ phận sinh dục, trực tràng hoặc cổ họng. Ở phụ nữ, các dấu hiệu có thể là tiết dịch âm đạo, chảy máu giữa các kỳ kinh hoặc đau khi quan hệ.

Ở nam giới, ngoài các triệu chứng ban đầu, bệnh còn có thể gây sưng đau tinh hoàn. Thậm chí, bệnh lậu ở trực tràng còn có thể bị nhầm lẫn với bệnh trĩ, khiến việc chẩn đoán và điều trị bị trì hoãn.

Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh lậu có thể gây ra những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và nhiều cơ quan khác.

Vô sinh: Đây là một trong những biến chứng đáng sợ nhất của bệnh lậu. Ở nam giới, vi khuẩn có thể làm hỏng và tắc nghẽn mào tinh hoàn, gây đau đớn và dẫn đến vô sinh. Ở nữ giới, bệnh lậu không được điều trị là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm vùng chậu (PID), một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ở đường sinh sản, có thể gây vô sinh vĩnh viễn, thai ngoài tử cung và đau vùng chậu mạn tính.

Viêm kết mạc: Viêm kết mạc do lậu có thể xảy ra khi dịch cơ thể bị nhiễm bệnh dính vào mắt. Tình trạng này gây đỏ, đau, sưng và tiết dịch mắt nhiều, nếu không được điều trị có thể dẫn đến sẹo giác mạc, thủng giác mạc và thậm chí là mù lòa.

Nhiễm lậu cầu lan tỏa: Trong những trường hợp hiếm gặp, vi khuẩn lậu có thể lây lan vào máu, gây nhiễm lậu cầu lan tỏa. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến các khớp (gây viêm khớp nhiễm trùng), da (tổn thương có mủ), tim (viêm nội tâm mạc) và thậm chí là màng não (viêm màng não), gây ra những biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Nguy cơ cho trẻ sơ sinh: Bệnh lậu có thể lây truyền từ mẹ sang con trong quá trình sinh, gây ra viêm kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh. Mặc dù có thể phòng ngừa bằng thuốc mỡ kháng khuẩn, nhưng nếu không được xử lý, bệnh có thể dẫn đến sẹo giác mạc, mù lòa, thậm chí là viêm màng não và nhiễm trùng huyết ở trẻ.

Với những biến chứng nghiêm trọng và khả năng lây lan thầm lặng, việc sàng lọc và điều trị sớm là cực kỳ quan trọng. Khuyến cáo những người đang hoạt động tình dục nên xét nghiệm định kỳ hàng năm cho bệnh lậu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác, ngay cả khi không có triệu chứng. Việc chủ động xét nghiệm không chỉ bảo vệ sức khỏe của bản thân mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan của bệnh trong cộng đồng.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào, dù là nhỏ nhất, hãy đi gặp bác sĩ ngay lập tức để được tư vấn và điều trị (trong trường hợp mang bệnh) để giúp người bệnh có một cuộc sống khỏe mạnh và an toàn.