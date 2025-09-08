Bệnh nhân 19 tuổi nguy kịch vì căn bệnh tưởng chỉ trẻ em mắc

Người bệnh sốt xuất huyết rơi vào sốc ở ngày thứ 5 của bệnh nhưng được xử trí kịp thời, qua cơn nguy kịch và đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Clevelandclinic.

Trong những ngày cao điểm của mùa mưa, các bác sĩ khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An (TP.HCM), đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca bệnh sốt xuất huyết nặng. Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân T.K.H. (19 tuổi) cư trú tại phường Đông Hòa.

Bệnh nhân nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue với các biểu hiện chảy máu chân răng, dịch ổ bụng, gan to. Ngay từ khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành thăm khám, xét nghiệm công thức máu, đông máu cơ bản, chức năng gan thận, siêu âm ổ bụng và màng phổi, thể tích hồng cầu, đồng thời theo dõi sát tình trạng bệnh.

Đến ngày thứ năm, bệnh nhân chuyển sang giai đoạn nặng với biểu hiện sốc sốt xuất huyết. Ê-kíp đã xử trí kịp thời bằng phác đồ chống sốc của Bộ Y tế. Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, tình trạng toàn thân ổn định, ăn uống được, chảy máu chân răng dứt hẳn và được cho xuất viện.

Theo Bộ Y tế, sốt xuất huyết Dengue do virus Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Đây là căn bệnh nguy hiểm vì có thể diễn tiến nhanh, gây tử vong nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.

Ở giai đoạn sớm, bệnh thường biểu hiện bằng sốt cao đột ngột và liên tục, kèm theo đau đầu dữ dội, nhức hốc mắt, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn, trên da có thể xuất hiện chấm xuất huyết hoặc chảy máu cam, chảy máu chân răng.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, người bệnh có thể xuất hiện nhiều dấu hiệu nặng như chảy máu ồ ạt, nôn ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng dữ dội, tay chân lạnh, tinh thần hoảng hốt, mệt lả, tụt hoặc kẹp huyết áp, thậm chí rơi vào tình trạng sốc giảm thể tích.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà vì việc dùng thuốc sai cách có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết. Đặc biệt, từ ngày thứ ba đến ngày thứ bảy của bệnh là giai đoạn dễ chuyển nặng, gia đình cần quan sát kỹ, nếu có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào phải đưa bệnh nhân đến bệnh viện ngay lập tức.

Song song với việc phát hiện và điều trị kịp thời, công tác phòng bệnh giữ vai trò quyết định. Người dân cần chủ động diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ những nơi muỗi có thể sinh sản và ngủ mùng cả ban ngày lẫn ban đêm để hạn chế muỗi đốt.