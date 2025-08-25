Bệnh sốt rét lây như thế nào?

Tôi đọc báo và được biết thời gian qua có môt số người mắc sốt rét, thậm chí ác tính nguy hiểm. Xin hỏi bệnh có lây không và phòng ngừa thế nào?

Tôi đọc báo và được biết thời gian qua có môt số người mắc sốt rét, thậm chí ác tính nguy hiểm. Xin hỏi bệnh có lây không và phòng ngừa thế nào?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Sốt rét là bệnh sốt cấp tính do ký sinh trùng gây ra, lây lan sang người qua vết đốt của muỗi cái Anopheles bị nhiễm bệnh. Bốn loại ký sinh trùng sốt rét lây nhiễm cho người là Plasmodium (P.) falciparum, P. vivax, P. ovale và P. malariae. Trong đó, hai loại sốt rét, P. vivax và P. ovale, có thể gây tái phát.

Các triệu chứng của bệnh sốt rét là sốt và dấu hiệu giống cúm, bao gồm ớn lạnh, nhức đầu, đau cơ và mệt mỏi. Buồn nôn, nôn và tiêu chảy cũng có thể xảy ra khi bị sốt rét. Bệnh cũng có thể gây thiếu máu và vàng da (da và mắt có màu vàng) do mất các tế bào hồng cầu.

Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng có thể trở nên nghiêm trọng, gây suy thận, co giật, rối loạn tâm thần, hôn mê và khó qua khỏi. Đối với hầu hết người bệnh, các triệu chứng bắt đầu từ 10 ngày đến 4 tuần sau khi nhiễm bệnh.

Thông thường, một người mắc bệnh sốt rét do bị muỗi cái Anopheles truyền nhiễm cắn. Chỉ có muỗi Anopheles mới có thể truyền bệnh sốt rét và chúng phải bị nhiễm bệnh qua một lần hút máu trước đó của người bị sốt rét.

Khi một con muỗi đốt người bị nhiễm bệnh, một lượng nhỏ máu được lấy ra có chứa ký sinh trùng sốt rét cực nhỏ. Khoảng một tuần sau, khi muỗi hút máu người khác, những ký sinh trùng này trộn với nước bọt của muỗi và tiêm vào người bị đốt.

Vì ký sinh trùng sốt rét được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu của người bị nhiễm bệnh, bệnh sốt rét cũng có thể lây truyền qua truyền máu, cấy ghép nội tạng hoặc sử dụng chung kim tiêm hoặc ống tiêm bị nhiễm máu. Sốt rét cũng có thể lây truyền từ mẹ sang thai nhi trước hoặc trong khi sinh, gọi là sốt rét bẩm sinh.

Sốt rét không lây từ người này sang người khác như cảm lạnh hoặc cúm và không thể lây truyền qua đường tình dục. Bạn không thể bị sốt rét do tiếp xúc thông thường với những người bị bệnh, chẳng hạn ngồi cạnh nhau.

Cách phòng ngừa sốt rét:

Luôn mắc màn khi ngủ kể cả khi ở nhà, đi ra ngoài

Tránh những khu vực có nhiều muỗi hoạt động, đặc biệt là vào buổi tối muộn và ban đêm. Đây là thời điểm muỗi Anopheles truyền bệnh sốt rét đốt người

Sử dụng thuốc xịt côn trùng

Mặc áo sơ mi, quần dài tay và tất rộng rãi, đặc biệt khi đi ra ngoài vườn, khu vực rậm rạp, nhiều cây cối

Đóng kín cửa sổ và cửa ra vào hoặc dùng lưới để ngăn muỗi vào nhà

Nếu đi du lịch đến khu vực có dịch sốt rét lây lan, hãy trao đổi với bác sĩ về các loại thuốc bạn có thể dùng để ngăn ngừa bệnh sốt rét.