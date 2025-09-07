Bệnh tả bùng phát tại nhiều nước, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ xâm nhập

Cục Phòng bệnh khẳng định Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả trong 12 năm qua, tuy nhiên, vẫn cảnh báo nguy cơ xâm nhập, khuyến cáo người dân cẩn trọng.

Bệnh tả có thể gây thành dịch lớn với tỷ lệ không qua khỏi cao. Ảnh: WebMD.

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính từ đầu năm đến ngày 29/8, 409.222 trường hợp mắc bệnh tả (4.738 ca không qua khỏi) được báo cáo tại 31 quốc gia trên toàn cầu, trong đó ghi nhận 6/31 quốc gia báo cáo tỷ lệ không qua khỏi trên 1%.

Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, số ca không qua khỏi lại tăng 46%. WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp do quy mô, mức độ nghiêm trọng và tính chất liên kết của các đợt bùng phát này, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao.

Đặc biệt, bệnh tả đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia không báo cáo số ca bệnh đáng kể trong nhiều năm, như Chad và Cộng hòa Congo. Trong khi đó, các quốc gia khác như Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Sudan, đang trải qua các đợt bùng phát tiếp tục từ năm 2024, với sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý.

Theo Bộ Y tế, trong 12 năm gần đây, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc tả. Tuy nhiên, với hoạt động giao lưu thương mại, du lịch quốc tế rộng mở, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để chủ động công tác phòng chống bệnh tả trong thời gian tới, Cục Phòng bệnh khuyến cáo sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát dịch ngay tại cửa khẩu, tại cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời.

Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám, điều trị kịp thời. Đồng thời rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị và hóa chất phòng chống dịch, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.

Để chủ động phòng, chống bệnh tả, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả:

Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng...) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

- Người dân cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi.

An toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện ăn chín, uống sôi.

Bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.

Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng...) đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

- Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh tả đang tăng cao cần chủ động phòng, chống bệnh. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng bệnh tả.

Cục Phòng bệnh cho biết tả là bệnh truyền nhiễm có các triệu chứng chính là tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải cấp tính, có thể gây thành dịch lớn với tỷ lệ không qua khỏi cao. Tác nhân gây bệnh tả là vi khuẩn tả Vibrio cholerae.

Bệnh tả lây theo đường tiêu hóa, chủ yếu qua ăn, uống. Vi khuẩn tả xâm nhập vào đường tiêu hóa của người lành từ nước uống và thức ăn có nhiễm vi khuẩn tả, đặc biệt là thức ăn có nguồn gốc thủy hải sản. Khoảng 75% người nhiễm vi khuẩn tả là không có biểu hiện triệu chứng, tuy nhiên họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong vòng 7-14 ngày.

Trong số những người có biểu hiện triệu chứng, 80% là ở thể nhẹ và vừa, 20% có biểu hiện mất nước nặng. Vi khuẩn tả có thể tồn tại lâu ở vùng nước lợ nơi cửa sông hay ven biển. Trong nước vi khuẩn tả sống ký sinh chủ yếu ở các loài động, thực vật thủy sinh phù du như rong, tảo, đặc biệt ở các động vật giáp xác như tôm, cua, sò, ốc, hến...