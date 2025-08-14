Bố tôi vừa được chẩn đoán mắc viêm gan C cấp tính. Tôi nghe nhiều người nói bệnh có thể tự khỏi. Xin hỏi điều này có đúng không?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Viêm gan C (HCV) là bệnh nhiễm trùng do virus ảnh hưởng đến gan. Nó có thể gây ra cả bệnh cấp tính và mạn tính. Bệnh có thể đe dọa tính mạng. Phát hiện và điều trị sớm có thể ngăn ngừa tổn thương gan nghiêm trọng và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Nhiễm HCV cấp tính thường không có triệu chứng và hầu hết không dẫn đến bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng. Trung bình khoảng 30% (15-45%) người nhiễm bệnh tự đào thải virus trong vòng 6 tháng mà không cần điều trị.

70% (55-85%) số người còn lại sẽ phát triển thành nhiễm HCV mạn tính. Trong số những người bị nhiễm HCV mạn tính, nguy cơ xơ gan dao động 15-30% trong vòng 20 năm.

Nhiễm HCV cấp tính có triệu chứng rất hiếm gặp; nếu xảy ra, hầu hết người bệnh không có triệu chứng trong những tuần đầu sau khi nhiễm. Có thể mất từ 2 tuần đến 6 tháng mới xuất hiện triệu chứng. Khi triệu chứng xuất hiện, chúng có thể bao gồm:

Sốt

Cảm thấy rất mệt mỏi

Chán ăn

Buồn nôn và nôn mửa

Đau bụng

Nước tiểu sẫm màu

Phân nhạt màu

Đau khớp

Vàng da hoặc vàng mắt (vàng da)

Virus viêm gan C là loại virus lây truyền qua đường máu. Bệnh thường lây truyền qua:

Việc tái sử dụng hoặc khử trùng không đầy đủ các thiết bị y tế, đặc biệt là ống tiêm và kim tiêm trong cơ sở chăm sóc sức khỏe

Việc truyền máu và các sản phẩm máu chưa được sàng lọc

Tiêm chích ma túy thông qua việc dùng chung dụng cụ tiêm chích

HCV có thể lây truyền từ người mẹ bị nhiễm bệnh sang con và qua các hoạt động tình dục dẫn đến tiếp xúc với máu (ví dụ, những người có nhiều bạn tình và quan hệ tình dục đồng giới); tuy nhiên, những phương thức lây truyền này ít phổ biến hơn.

Viêm gan C không lây lan qua sữa mẹ, thức ăn, nước uống hoặc tiếp xúc thông thường như ôm, hôn và chia sẻ đồ ăn, thức uống với người bị nhiễm bệnh.

Không có vaccine hiệu quả nào chống lại bệnh viêm gan C. Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh là tránh tiếp xúc với máu bị nhiễm bệnh. Bệnh có thể điều trị và chữa khỏi bệnh bằng thuốc kháng virus.

Những người có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn bao gồm những người tiêm chích ma túy, nam quan hệ tình dục đồng giới, những người sống chung với HIV và những người tiếp xúc với các thủ thuật chăm sóc sức khỏe lặp đi lặp lại.