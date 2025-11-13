Bệnh viện K phát thông báo về thuốc điều trị ung thư của Nga

Bệnh viện K thông tin cơ sở này đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc Pembroria vào sử dụng trong thời gian tới.

Thuốc Pembroria có hoạt chất chính là Pembrolizumab. Ảnh: BIOCAD.

Mới đây, Bệnh viện K - cơ sở chuyên khoa hàng đầu về phòng chống và điều trị ung thư tại Việt Nam - đã thông tin về việc thuốc điều trị ung thư Pembroria do Nga sản xuất được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Cơ sở y tế này cho biết điều trị ung thư là quá trình đa mô thức, bao gồm phẫu thuật, hóa xạ trị, điều trị miễn dịch và điều trị đích. Mỗi phác đồ tại bệnh viện đều được cá thể hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến trên thế giới nhằm tối ưu hóa hiệu quả cho từng bệnh nhân.

"Hiện nay, thuốc điều trị ung thư của Nga đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Bệnh viện K đang triển khai các bước cần thiết để đưa thuốc vào sử dụng trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian để hoàn thiện các thủ tục và tổ chức đấu thầu theo quy định. Khi hoàn tất, bệnh viện sẽ có thông báo chính thức", bệnh viện này thông tin.

Trước đó, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cho biết ngày 31/10, Cục trưởng Vũ Tuấn Cường đã ký Quyết định số 628/QĐ-QLD, cấp giấy đăng ký lưu hành cho 14 sinh phẩm, trong đó có thuốc Pembroria do Công ty Limited Liability "PK-137" (Nga) sản xuất. Thuốc có hoạt chất Pembrolizumab 100 mg/4 ml, được chỉ định điều trị nhiều loại ung thư như ung thư biểu mô phổi, u hắc tố, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư vú… với hơn 14 chỉ định khác nhau.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho hay thông tin từ Phòng đăng ký thuốc cho thấy sinh phẩm tham chiếu đã được cấp giấy đăng ký lưu hành nhiều năm nay. Thuốc Pembroria này của do Nga sản xuất, là sinh phẩm tương tự, mới được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Hiện nay, ở nước ta có nhiều thuốc có tác dụng và chỉ định tương tự thuốc Pembroria đã được cấp giấy đăng ký lưu hành.

Sau khi được cấp phép, công ty sản xuất sẽ phải cập nhật tiến độ nghiên cứu lâm sàng và theo dõi tính sinh miễn dịch pha III định kỳ 3 tháng một lần, đồng thời nộp hồ sơ bổ sung dữ liệu khi kết thúc nghiên cứu.

"Việc cấp số đăng ký lưu hành thêm thuốc Pembroria của Nga tại Việt Nam có ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhu cầu lớn về các thuốc tiên tiến điều trị ung thư hiện nay ở nước ta và tăng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh", vị lãnh đạo nói.

Trao đổi với Thông tin Chính phủ, PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đây là thuốc điều trị đích, đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm trước. Phiên bản sản xuất tại Nga được cấp phép lần này là sinh phẩm tương tự, giúp người bệnh có thêm lựa chọn điều trị với chi phí hợp lý, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thuốc hiện đại tại Việt Nam.