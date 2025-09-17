Bệnh viện Tâm Anh giới thiệu robot AI tại triển lãm Thành tựu Y tế

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa giới thiệu bộ ba robot AI trong khuôn khổ Triển lãm Thành tựu Y tế, diễn ra tại tòa nhà Quốc hội, sáng 16/9.

Với chủ đề “Thành tựu trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, triển lãm của Bộ Y tế nhằm chào mừng các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW về những giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, vaccine VNVC, đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gian trưng bày triển lãm của đơn vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thăm gian trưng bày của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, các vị lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm về việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong khám chữa bệnh, mang lại lợi ích thực tiễn cho người bệnh, đồng thời chỉ đạo bệnh viện Tâm Anh không ngừng nỗ lực, đầu tư phát triển công nghệ y tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh máy móc hiện đại với các chương trình cài đặt sẵn hỗ trợ trong y tế rất tốt, nhưng yếu tố con người là rất quan trọng. Y học cần chính xác và cần bác sĩ giỏi, làm chủ công nghệ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết những định hướng đột phá, đặc biệt trong tháo gỡ khó khăn cho y tế tư nhân của Nghị quyết 72-NQ/TW đã khơi dậy khí thế, động lực, lòng quyết tâm cho y tế tư nhân trong đầu tư lâu dài; góp phần cống hiến vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

“Chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và đào tạo nhân lực, góp phần nâng tầm y tế đất nước, san sẻ gánh nặng với y tế công để người dân Việt Nam được chăm sóc sức khỏe với những công nghệ hiện đại ngay trên quê hương mình”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao thăm khu trưng bày của Hệ thống Tiêm chủng VNVC tại triển lãm. Ảnh: Thống Nhất.

Trong khuôn khổ triển lãm, các chuyên gia, bác sĩ giới thiệu đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều công nghệ y tế hiện đại và robot hiếm có trên thế giới, đang có mặt tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu các robot phẫu thuật chuyên sâu ở những lĩnh vực mà trước đây chưa phải là thế mạnh của Việt Nam như thần kinh - sọ não, tim mạch, thận - tiết niệu, xương khớp, cột sống… Bên cạnh đó, các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đầu tư nhằm mang đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị vượt trội cho người bệnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nghe giới thiệu về dàn robot AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu Robot phẫu thuật Da Vinci Xi - thế hệ robot mới tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch... Hệ thống robot này cho phép ngồi và mổ từ xa, tăng sự chính xác, an toàn tối đa cho người bệnh.

Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu Robot AI Modus V Synaptive - hiện là robot duy nhất tại Việt Nam và mới có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Robot AI này giúp các bác sĩ Tâm Anh phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống…

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên giới thiệu tính năng của Robot phẫu thuật Da Vinci Xi, hiện là thế hệ robot mới tại Đông Nam Á. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Robot AI khác cũng được giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno nặng hơn 1.000 kg, cao 2,6 m, ứng dụng AI cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu về hiệu quả và an toàn. Robot này hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu với độ chính xác cao.

Thầy thuốc ưu tú, PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, giới thiệu “máy chụp CT” Somatom Force VB30. Thiết bị cho kết quả chụp với hơn 100.000 lát cắt, độ dày lát cắt chỉ 0,4 mm, chụp quét toàn thân chỉ 1-2 giây, ứng dụng AI tự động nhận diện tổn thương, giúp phát hiện các bất thường siêu nhỏ trong cơ thể.

Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Chu Tấn Sĩ chia sẻ về ưu điểm của Robot AI Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Dịp này, hệ sinh thái y tế hàng đầu Việt Nam gồm hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) - Hệ thống Tiêm chủng vaccine VNVC - Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco cũng giới thiệu những thành tựu nổi bật của hệ sinh thái trước lãnh đạo cấp cao.