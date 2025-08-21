Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bệnh viện TP.HCM cảnh báo giả mạo

  • Thứ năm, 21/8/2025 19:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM) vừa cảnh báo tình trạng xuất hiện nhiều fanpage giả mạo, lợi dụng uy tín của bệnh viện để kêu gọi quyên góp, gây hoang mang dư luận.

Trang facebook giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện. Ảnh: BVCC.

Mới đây, một fanpage Facebook sử dụng tên Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã đăng tải bài viết kêu gọi hỗ trợ cho bé Nguyễn Văn Tâm (4 tuổi), bị tai nạn nghiêm trọng và đang được điều trị. Bài viết trên còn đưa số tài khoản cá nhân mang tên Ha Quynh Mai để nhận tiền ủng hộ, đồng thời khẳng định đây là thông tin do bệnh viện đứng ra kêu gọi.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định đây là hành vi giả mạo. Bệnh viện không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage không chính thức. Bệnh viện cũng không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên kênh truyền thông chính thống của bệnh viện.

Theo bệnh viện, việc giả danh này không chỉ xâm phạm uy tín của đơn vị mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của cộng đồng, khiến nhiều nhà hảo tâm có thể bị lợi dụng.

Người dân được khuyến cáo cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản dẫn từ fanpage mạo danh.

Các kênh chính thống của bệnh viện gồm

  • Website: https://benhvienthuduc.vn
  • Fanpage chính thức: facebook.com/benhviendakhoathuduc
  • Hotline: 0966 331 010

Không chỉ riêng bệnh viện này, thời gian qua một số bệnh viện lớn tại TP.HCM như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cũng từng phát hiện các trang Facebook mạo danh để kêu gọi ủng hộ. Các cơ sở này đều phải lên tiếng đính chính, cảnh báo người dân cảnh giác, đồng thời nhấn mạnh chỉ công bố thông tin hỗ trợ trên kênh chính thống.

Không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y

Nghề bác sĩ vất vả về mặt thời gian, tổn hao nhiều năng lượng và cảm xúc. Thế nhưng, trên thế gian này, không có nghề nào tuyệt vời hơn nghề y. Chạy trời không khỏi đau là tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Tiếp xúc loại thực phẩm quen thuộc, người đàn ông nguy kịch

Người đàn ông 61 tuổi được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với thịt lợn sống trong quá trình chế biến thực phẩm.

6 giờ trước

Người mẹ đối mặt tai biến sản khoa vẫn quyết giữ con

Mang thai lần hai nhưng bất ngờ mắc nhau tiền đạo trung tâm, thai phụ 36 tuổi nhiều lần đối diện nguy cơ mất cả mẹ lẫn con.

8 giờ trước

Hai chị em nhỏ bị cha ruột phóng hỏa khi đang ngủ

Hai chị em 5 và 13 tuổi bị cha ruột phóng hỏa trong phòng trọ ở Tây Ninh đang nguy kịch tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tiên lượng bé trai rất xấu.

8 giờ trước

Nguyễn Thuận

