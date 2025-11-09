Bentley hoãn làm xe điện, chuẩn bị chuyển sang ôtô sang PHEV

Mẫu sedan đầu bảng Flying Spur tiếp theo có thể định nghĩa lại sự xa xỉ, khi Bentley trì hoãn kế hoạch điện hóa hoàn toàn.

Giống như nhiều nhà sản xuất ô tô đang phải xem xét lại tham vọng điện hóa của mình, Bentley đang tạm dừng cuộc đua nước rút hướng tới đội hình xe hoàn toàn chạy điện (EV). Thương hiệu hạng sang Anh quốc đang kéo dài khung thời gian, hiện đặt mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang EV vào năm 2035 thay vì mục tiêu sớm hơn.

Thay vào đó, công ty sẽ tiếp tục sản xuất các mẫu xe động cơ đốt trong (ICE) và giới thiệu thêm các mẫu hybrid để đáp ứng nhu cầu thị trường và các yêu cầu quy định đang thay đổi.

Mẫu sedan Flying Spur thế hệ tiếp theo có khả năng cũng sẽ phản ánh sự thay đổi chiến thuật này, bằng việc cung cấp các phiên bản hybrid, plug in hybrid (PHEV) và thuần điện (EV). Mặc dù thông tin về mẫu Bentley cỡ lớn này vẫn còn hạn chế, nhưng chúng tôi đã tổng hợp mọi thứ được biết cho đến nay, bao gồm cả hình ảnh minh họa về diện mạo của xe.

Đầu năm nay, thương hiệu xa xỉ Anh quốc đã trình làng mẫu concept EXP 15 fastback, hé lộ ngôn ngữ thiết kế tương lai cho các mẫu xe điện. Do đó, Bentley dự kiến sẽ mang một số yếu tố ít gây tranh cãi của concept này lên mẫu sedan Flying Spur tiếp theo.

Chiếc Flying Spur mới có thể có thiết kế sang trọng, được áp dụng từ con cept EX 15. Ảnh: Carscoops.

Ở phía trước, lưới tản nhiệt đứng đặc trưng của Bentley được minh họa dưới dạng hình chữ nhật, đi kèm cấu trúc mắt lưới đồng màu với thân xe và có đèn chiếu sáng nền. Các chủ đề hình bầu dục kiểu cũ đã biến mất, được thay thế bằng đèn pha LED dọc mỏng nhấn mạnh vẻ ngoài hình học và thẳng đứng.

Nắp ca pô dài và đường mái dốc phía sau của concept sẽ được chuyển sang phiên bản sản xuất hàng loạt, tương tự như đường gân nổi bật chạy dọc thân xe và hòa vào vòm bánh sau. Cửa sổ không khung mang lại tính thẩm mỹ liền mạch. Tuy nhiên, tay nắm cửa ẩn sẽ không được sử dụng do những thay đổi về quy định an toàn dự kiến.

Ở phía sau, cụm đèn hậu OLED mỏng kiểu vòng hào quang được đặt trong một mảng phẳng, kết hợp với bộ khuếch tán tối giản và các yếu tố khí động học chủ động. Nắp cốp sau được tạo hình và cánh lướt gió tinh tế sẽ củng cố vẻ ngoài tốc độ.

Khoang nội thất có khả năng sẽ lấy cảm hứng từ EXP 15 (trừ bố cục ba chỗ ngồi bất thường của concept), nhấn mạnh sự sang trọng truyền thống kết hợp với sự tinh tế kỹ thuật số. Các tính năng chính có thể bao gồm kính chắn gió congkéo dài thành mái hiển thị có độ trong suốt điều chỉnh được, bổ sung bởi trần xe kỹ thuật số có thể thu vào để tạo lớp phủ thực tế tăng cường (augmented reality overlays).

Bảng táp lô có thể mang thiết kế hình cánh quạt linh hoạt với lớp veneer gỗ có đèn nền và màn hình OLED kép, bên cạnh các nút điều khiển được gia công tỉ mỉ và bề mặt xúc giác.

Khoang nội thất trên Bentley EX 15 Concept. Ảnh: Bentley.

Các trang bị khác bao gồm màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) thực tế tăng cường 87 inch và trợ lý giọng nói điều khiển bằng AI. Người ngồi sau sẽ được chào đón bằng hàng loạt tiện nghi cao cấp tiêu chuẩn, bao gồm ghế massage ngả lưng, ánh sáng xung quanh, bàn gấp và màn hình hiển thị mô đun.

Về hệ truyền động, mẫu xe này có thể chứng kiến sự trở lại của động cơ đốt trong (ICE) thuần túy bên cạnh các biến thể PHEV và EV. Phiên bản ICE sẽ sử dụng động cơ V8 tăng áp kép đã được sửa đổi, mang lại công suất từ 600 đến 700 mã lực và mô men xoắn hơn 900 Nm.

Biến thể PHEV dự kiến sẽ có động cơ V8 cùng với một mô tơ điện phía sau, cả hai được ghép nối với bộ pin 25,9 kWh. Ở cấu hình này, công suất kết hợp có thể vượt quá 771 mã lực và mô men xoắn 1.000 Nm, được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp.

Flying Spur cạnh tranh ở phân khúc sedan hạng sang cao cấp nhất, nhắm đến các đối thủ chính là Rolls-Royce Ghost và Mercedes Maybach S Class, thậm chí cả Maextro S800 mới của Huawei ở Trung Quốc.