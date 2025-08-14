BHXH Việt Nam lên tiếng vụ gần 2.500 tỷ đồng 'treo' ở TP.HCM

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn xử lý gần 2.500 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh vượt dự toán tại TP.HCM.

TP.HCM còn gần 2.500 tỷ đồng vượt dự toán chưa chi cho các bệnh viện. Ảnh: Duy Hiệu.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) phản hồi đề nghị liên quan việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt dự toán, ước tính gần 2.500 tỷ đồng , cũng như xử lý các khoản chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện trên thiết bị y tế chưa hoàn thành xác lập sở hữu toàn dân trước ngày 4/3/2023.

Về chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên các thiết bị chưa xác lập sở hữu toàn dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết Bộ Y tế trước đó đã đề nghị các đơn vị bảo hiểm xã hội chưa thu hồi khoản chi này.

Tuy nhiên, văn bản của Bộ chưa nêu rõ căn cứ pháp lý, trong khi Nghị định 29/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và xử lý tài sản liên quan.

Đối với chi phí vượt dự toán năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dẫn Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng, trong đó quy định việc bổ sung kinh phí trong phạm vi số thu bảo hiểm y tế và dự phòng. Cơ quan này cho biết đã trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, song Nghị quyết thông qua không giao nhiệm vụ tạm ứng vượt dự toán.

Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về vấn đề này, đồng thời Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xây dựng Đề án xử lý dứt điểm khoản tồn đọng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2025 trở về trước.

Với chi phí vượt dự kiến chi năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 4922/BYT-BH vẫn chưa cụ thể, gây khó khăn khi thực hiện rà soát, xác định số chi được thanh toán theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Cơ quan này đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất, đồng thời đưa nội dung này vào Đề án báo cáo Chính phủ.

Về tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu từ 1/7/2025 các đơn vị thực hiện tạm ứng một lần bằng 90% chi phí khám, chữa bệnh theo báo cáo quyết toán quý trước, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của cơ sở khám, chữa bệnh, đúng quy định tại Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, việc sớm giải quyết dứt điểm các khoản chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tồn đọng không chỉ đảm bảo quyền lợi cho cơ sở y tế, người tham gia bảo hiểm mà còn góp phần sử dụng hiệu quả, minh bạch quỹ bảo hiểm y tế.