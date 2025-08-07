Bí ẩn bên trong quán cà phê 'Hát cho nhau nghe'

Sự không bình thường của quán cà phê "Hát cho nhau nghe" nằm cạnh mặt đường Quốc lộ 32 đã không qua mắt được Công an xã Hoài Đức, Hà Nội.

Quán cà phê có dịch vụ "Hát cho nhau nghe" mang tên Đại Loan nằm ngay mặt đường Quốc lộ 32, thuộc thôn Cao Trung, xã Hoài Đức, với chiều ngang khoảng 2 m, sâu 20 m, bên cạnh một cửa hàng chuyên làm nội thất ôtô.

Các chiến sĩ Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Hoài Đức cho biết sẽ chẳng có gì bất thường nếu những vị khách đến quán không phải là những người nghiện ma túy. "Từ điều bất thường ấy, chúng tôi báo cáo chỉ huy Công an xã bố trí lực lượng, theo dõi di biến động của những người đến quán cà phê "Hát cho nhau nghe" này”, cán bộ trinh sát Công an xã Hoài Đức cho hay.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt Nguyễn Ích Đại.

Chiều 26/7, khi đang mật phục, theo dõi quán cà phê, tổ công tác Công an xã Hoài Đức phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy vào bên trong quán. Khi đi ra, một nam thanh niên trong tay cầm bao thuốc lá nghi vấn là ma túy. Chiếc xe máy đã biến mất, 2 nam thanh niên đi bộ dọc theo Quốc lộ 32.

Một tổ công tác của Công an xã Hoài Đức khẩn trương áp sát, khống chế 2 nam thanh niên và phát hiện trong bao thuốc lá có 2 gói nylon chứa các tinh thể màu trắng và tinh thể màu hồng. 2 nam thanh niên khai tên là Nguyễn Quang Tiến (SN 1994) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994) cùng trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội.

Tiến và Hiếu khai nhận trong 2 gói nylon là ma túy đá và ma túy tổng hợp vừa mua, đang đi tìm chỗ sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ. Số ma túy này Tiến và Hiếu mua của Nguyễn Ích Đại chủ quán cà phê "Hát cho nhau nghe" với giá 1 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ích Đại.

Từ lời khai của Tiến và Hiếu, Tổ Phòng chống tội phạm Công an xã Hoài Đức đã xây dựng kế hoạch bắt giữ chủ quán cafe là Nguyễn Ích Đại.

Khi bọ bắt giữ, chủ quán Nguyễn Ích Đại (SN 1972, trú tại thôn Cao Trung) đang sử dụng ma túy cùng 2 người phụ nữ là L.T.H trú xã Yên Bài, Hà Nội và B.T.D trú xã Yên Xuân, Hà Nội. Đáng chú ý, B.T.D đang mang thai.

Đối tượng Nguyễn Quang Tiến bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp quán cà phê, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 25 túi nylon; trong đó có 17 túi chứa tinh thể màu trắng và 1 viên nén màu hồng; 2 túi chứa tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu hồng; 6 túi chứa tinh thể màu trắng.

Kết quả trưng cầu giám định xác định tổng số ma túy thu giữ của đối tượng Nguyễn Ích Đại là 3,59 gam Methamphetamine. Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ 1 bộ tẩu hút tự chế bám dính chất ma túy tổng hợp và 1 chiếc xe máy.

"Đồ nghề" Đại dùng để sử dụng ma túy tổng hợp với 2 người phụ nữ.

Các đối tượng khai nhận số ma túy Nguyễn Ích Đại mua về bán và tổ chức sử dụng trái phép cùng L.T.H và B.T.D.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ích Đại về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Quang Tiến và Nguyễn Văn Hiếu về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.