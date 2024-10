Bí ẩn trong những chiếc va ly và thùng xốp chuyên đựng cá hồi

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát giác địa điểm chuyên tập kết, cung cấp “khí cười” trên phố Võ Thị Sáu.

“Phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến “bóng cười” là một trong những trọng tâm công tác mà Ban Chỉ huy Công an quận quán triệt với đội nghiệp vụ và Công an 18 phường trên địa bàn. Đặc biệt, cùng với việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có hiện tượng bán “bóng cười”, chúng tôi xác định rõ phải tập trung điều tra cơ bản, trinh sát để đánh chặn nguồn cung cấp “bóng cười” ra thị trường”, chỉ huy đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng chia sẻ và cho biết.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận, thời gian qua, đơn vị nhận được sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm từ Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội.

“Tính từ đầu năm 2024 đến nay, liên quân Công an quận Hai Bà Trưng - Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện, kiểm tra 15 vụ vi phạm về “khí cười”; tổng mức phạt hành chính khoảng 320 triệu đồng với trị giá hàng hóa trên 400 triệu đồng; tiêu hủy hơn 500 bình đựng “khí cười”, lãnh đạo Đội Quản Quản lý thị trường số 5 thông tin thêm.

Lực lượng Công an - Quản lý thị trường kiểm tra số tang vật tại hiện trường.

Trở lại tụ điểm tập kết, phân phối “khí cười” trên phố Võ Thị Sáu. Có mặt tại địa điểm trên cùng lực lượng chức năng sáng 9/10, mới hình dung được sự đối phó tinh vi của “nhà phân phối”, và nhất là sự kỳ công của quá trình trinh sát, phát hiện. Con ngõ 9-13 phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, vốn trong diện giải phóng mặt bằng từ nhiều năm nay; và thực chất, khu vực này từng được giải phóng mặt bằng, rồi lại bị tái lấn chiếm. Không công trình nào được xây dựng kiên cố, mà chỉ là tường tôn, tường gạch và mái tôn.

Đi sâu từ mặt phố vào hơn 100 m, qua nhiều đoạn vòng cua, Vũ Văn Thành, “nhà phân phối khí cười”, đã chọn thuê không gian cỡ gần 10 m2, làm nơi tập kết và vận chuyển “hàng”. Ngoài việc thửa chiếc xe phân khối lớn, Thành trang bị các thùng xốp chuyên đựng cá hồi, va ly cỡ lớn… để chuyên đựng các bình khí đi giao cho khách với phương châm: “Bất kể thời gian, địa điểm, chỉ cần giá cả hợp lý”.

Tụ điểm này “lộ sáng” hôm 9/10, sau khá nhiều thời gian trinh sát, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng qua biện pháp nghiệp vụ nắm bắt để xây dựng kế hoạch đấu tranh. Khi lực lượng Cảnh sát kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 5 ập vào, toàn bộ phương tiện cũng như “công nghệ” đối phó nhằm qua mặt lực lượng chức năng trong quá trình vận chuyển các bình “khí cười” của Vũ Văn Thành đã được làm sáng tỏ.

Thông tin ban đầu với PV ANTĐ, chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 5 cho biết cùng với việc lập biên bản tịch thu tang vật, cơ quan chức năng đang lập hồ sơ, dự kiến áp mức phạt hành chính với chủ hàng, số tiền hơn 34 triệu đồng.