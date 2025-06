Bí ẩn trong vụ TikToker nhiều follow nhất thế giới bị tạm giữ

Khaby Lame, TikToker nhiều follow nhất thế giới, bị tạm giữ tại Mỹ vì vi phạm thị thực, làm dấy lên tranh cãi và đồn đoán trên mạng xã hội.

Khaby Lame bị tạm giữ tại Mỹ vì vi phạm thị thực vào ngày 6/6. Ảnh: khaby.lame/TikTok.

Khabane “Khaby” Lame - TikToker nổi tiếng toàn cầu với hơn 162 triệu người theo dõi - đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tạm giữ hôm 6/6 tại sân bay Harry Reid ở Las Vegas vì vi phạm luật di trú.

Tuy nhiên, vụ việc đang trở nên rối rắm khi các thông tin trái chiều tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và chưa có phản hồi chính thức từ chính Khaby Lame hay đội ngũ đại diện của anh.

Bị tạm giữ và rời Mỹ trong cùng ngày

Theo xác nhận của ICE gửi đến một số hãng tin uy tín như AFP và Men’s Journal, Khaby - công dân Italy gốc Senegal, 25 tuổi - nhập cảnh vào Mỹ từ ngày 30/4 nhưng đã lưu trú vượt quá thời hạn visa cho phép. ICE cho biết anh đã bị tạm giữ hôm 6/6 và được trả tự do trong cùng ngày theo hình thức tự nguyện rời khỏi Mỹ (voluntary departure).

Hiện tại, Khaby Lame được cho là đã rời Mỹ và đang ở Canada.

Khaby Lame đã rời khỏi Mỹ trong ngày 6/6. Ảnh: The New York Times.

Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện trở nên phức tạp chính là cách mà thông tin đầu tiên về vụ việc lan truyền: không phải từ cơ quan chính phủ, mà từ một nhân vật gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Cụ thể, thông tin ban đầu xuất phát từ Bo Loudon, một influencer trẻ tuổi, được biết đến là bạn thân của Barron Trump - con trai cựu Tổng thống Donald Trump. Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Loudon đăng bài khoe rằng mình “đã báo cáo Khaby Lame như một người nhập cư bất hợp pháp”, gọi anh là “TikToker thiên tả” và khẳng định chính “ICE của Tổng thống Trump” đã bắt giữ anh.

Tuy nhiên, ICE không xác nhận bất kỳ vai trò nào của Loudon trong vụ việc. Một số người hoài nghi còn chỉ ra rằng mã tra cứu giam giữ mà Loudon đăng tải không dẫn đến kết quả nào trong hệ thống của ICE, càng khiến thông tin người này đưa ra bị nghi ngờ.

Người trong cuộc im lặng

Giữa lúc thông tin về vụ bắt giữ đang lan rộng, Khaby không hề đề cập đến sự việc trên bất kỳ nền tảng nào. Trên Instagram và TikTok cá nhân, anh vẫn chia sẻ các story, bao gồm hình ảnh chúc mừng sinh nhật một vận động viên, lời chúc Eid Mubarak và video hài hước mới. Anh vẫn hoạt động trên mạng xã hội như thể không có chuyện gì xảy ra.

Sự im lặng này càng làm tăng thêm nghi vấn: Liệu vụ việc chỉ đơn thuần là vi phạm hành chính, hay còn ẩn chứa yếu tố chính trị/pháp lý sâu xa hơn?

ICE khẳng định Khaby không bị trục xuất, mà chỉ rời khỏi Mỹ theo hình thức “tự nguyện”, và hiện chưa rõ liệu anh có quay lại Mỹ trong tương lai hay không. Nếu muốn quay lại, Khaby sẽ phải nộp đơn xin visa mới và có thể phải giải trình về vi phạm vừa qua.

TikToker chưa lên tiếng về vụ tạm giữ tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Từng là công nhân nhà máy ở Chivasso (Italy), Khaby Lame trở thành hiện tượng mạng toàn cầu trong đại dịch Covid-19 nhờ các video phản ứng không lời, chế giễu các mẹo vặt phức tạp trên mạng bằng biểu cảm “tay dang, mắt trợn” đặc trưng.

Trên Instagram, Khaby Lame có hơn 80 triệu người theo dõi. Còn trên TikTok, anh là người có nhiều follower nhất thế giới - hơn 162 triệu follower.

Anh từng lọt danh sách Forbes 30 Under 30, Fortune 40 Under 40, hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn như Hugo Boss, Walmart, Fortnite, kiếm tới 750.000 USD chỉ từ một video quảng cáo, và vừa xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala 2025. Anh cũng có vai diễn trong phim Bad Boys: Ride or Die bên cạnh Will Smith.

Đầu năm nay, Khaby Lame còn được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí mới của UNICEF trong một sự kiện tổ chức tại Senegal - quê hương nơi anh sinh ra. Trước đó, TikToker này đã có chuyến thăm kéo dài 4 ngày để gặp gỡ trẻ em và thanh thiếu niên đang tạo ra những thay đổi tích cực tại cộng đồng.

"Là một người từng trải qua tuổi thơ khó khăn, học hành không suôn sẻ và mất việc trong đại dịch, tôi hiểu rằng mọi đứa trẻ đều có thể phát triển khi được trao cơ hội", anh chia sẻ.

Trong vai trò mới, Khaby Lame sẽ dùng sức ảnh hưởng toàn cầu của mình để nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bao gồm giáo dục, trao quyền cho trẻ em gái, bảo vệ khỏi bạo lực và lạm dụng, cũng như tiếp cận y tế, dinh dưỡng và môi trường sạch.