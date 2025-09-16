Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị bạn 'lên lớp' vì đánh người yêu, liền xuống tay gây án

  • Thứ ba, 16/9/2025 06:25 (GMT+7)
Sau gần một tuần nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán ốc ở Phú Quốc đầu năm 2024.

Theo đó, bị cáo Chế Văn Trường (SN 2001) lãnh 9 năm tù về tội giết người. 3 bị cáo khác gồm Trương Kỳ Anh (SN 1999), Lê Tấn Du (SN 2000) và Lâm Quốc Hào (SN 2000) mỗi người bị tuyên 2 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Tất cả bị cáo đều trú tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo cáo trạng, tối 20/2/2024, Trường cùng Du và Kỳ Anh đến nhậu ở quán ốc trên đường Nguyễn Trung Trực (Phú Quốc). Trong lúc uống, Trường mâu thuẫn và đánh bạn gái, ném điện thoại. Bực tức trước hành vi này, Kỳ Anh lên tiếng chỉ trích khiến Trường nổi giận, bỏ đi rồi sau đó quay lại tìm Kỳ Anh gây sự.

Chế Văn Trường lãnh 9 năm tù về tội giết người.

Lời qua tiếng lại, Trường rút dao đâm nhiều nhát vào người Kỳ Anh, khiến nạn nhân trọng thương. Khi Du lao vào can ngăn, Trường tiếp tục dùng dao tấn công khiến Du bị thương.

Kết quả giám định cho thấy Kỳ Anh bị thương tật 59%, còn Du bị tổn hại 2% sức khoẻ. Gây án xong, Trường bỏ trốn và đến ngày 22/2/2024 mới ra đầu thú.

  • An Giang

    An Giang
    • Diện tích: 3.536,7 km²
    • Dân số: 2.155.300
    • Phân chia hành chính: 1 thị xã, 8 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 296
    • Biển số xe: 67

  • Kiên Giang

    Kiên Giang
    • Diện tích: 6.348,5 km²
    • Dân số: 1.738.800
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã và 13 huyện
    • Vùng: Tây Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 297
    • Biển số xe: 68

  • Phú Quốc

    Phú Quốc

    Phú Quốc được biết đến với tên gọi đảo ngọc, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam, cũng là đảo lớn nhất trong quần thể 22 đảo tại đây, nằm trong vịnh Thái Lan. Đảo Phú Quốc cùng với các đảo khác tạo thành huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Toàn bộ huyện đảo có tổng diện tích 593,05 km², xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore. Thị trấn Dương Đông, tọa lạc ở phía tây bắc, là thủ phủ của huyện đảo.

    Bạn có biết: Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển đảo Kiên Giang bao gồm cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

    • Diện tích: 593,05 km²
    • Dân số: 101.407 (2015)
    • Phân chia hành chính: 2 thị trấn, 8 xã
    • Tỉnh: Kiên Giang

