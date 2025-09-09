Bị cáo Phạm Thái Hà: Nghề trợ lý có rủi ro không lường trước

Tại tòa, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề trợ lý, thư ký lãnh đạo có những rủi ro không thể lường trước.

Chiều 8/9, phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phần xét hỏi.

Đứng trước bục khai báo về những sai phạm tại dự án cầu Đồng Việt, bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thừa nhận nội dung cáo trạng, khẳng định bản thân không bị oan. Ông bày tỏ hối hận, nói mình suy nghĩ rất nhiều, mắc nhiều bệnh tật và đã viết bản khai báo thêm gửi cơ quan chức năng, mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét.

Bị cáo trình bày từ tháng 7/2021, ông làm trợ lý cho lãnh đạo Quốc hội; đây là khoảng thời gian đầu nhiệm kỳ của Quốc hội nên chưa có phân công gì cụ thể. Năm 2022, khi bị cáo được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã có 4 trợ lý và 1 thư ký của lãnh đạo. Do đó, ông Hà và những người khác đã phân công "nội bộ" để chia công việc giúp cho lãnh đạo.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà tại tòa.

"Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét tình tiết nghề nghiệp trợ lý, thư ký lãnh đạo có những rủi ro mà mình không thể lường trước được", ông Hà phân trần và thừa nhận được Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch tập đoàn Thuận An cho 750 triệu đồng trong nhiều năm.

Lúc đầu, bị cáo chỉ nghĩ đây là tiền "tình cảm" vì chơi với nhau. Khi biết là vi phạm, ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp vào tài khoản tạm giữ của của cơ quan điều tra trước khi bị khởi tố.

Còn bị cáo Lê Ô Pích khai trước tòa rằng từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2024, ông giữ cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản nông nghiệp và một số lĩnh vực khác.

Tại một cuộc họp, ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) giới thiệu về Tập đoàn Thuận An, nói doanh nghiệp này có năng lực, sắp tới nếu về địa phương làm dự án thì sẽ xem xét tạo điều kiện. “Đợt tới, Tập đoàn Thuận An có về thì sẽ xem xét và tạo điều kiện để thi công công trình trên địa bàn tỉnh”, ông Pích tường trình lại nội dung cuộc họp.

Khi HĐXX hỏi có chỉ đạo gì với Ban Quản lý dự án Bắc Giang về việc tạo điều kiện cho liên danh Tập đoàn Thuận An, bị cáo Lê Ô Pích đáp, dưới sự chỉ đạo của ông Thái, ông đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Ông Pích cũng khai đã chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang là Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật, nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án.

"Qua giới thiệu, Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, do vậy nếu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của gói thầu thì việc Thuận An trúng thầu sẽ tốt cho tỉnh", cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang khai.

Bị cáo này cũng nói rằng, xuyên suốt dự án, ông có gặp bị cáo Nguyễn Duy Hưng một lần, chỉ giao tiếp bình thường chứ không bàn bạc gì. Sau khi Thuận An trúng thầu, vào dịp tết 2023, ông Pích được Hưng biếu 1 tỷ đồng. Bị cáo được Nguyễn Văn Thạo đưa quà 4 lần, tổng là 3 tỷ đồng .

"Bị cáo nhận, nghĩ là tiền hoa hồng cảm ơn, Thạo không nói gì. Tỉnh thời điểm đó rất nhiều dự án, bị cáo không biết thanh toán dự án nào", ông Pích khai. Sau khi chủ tọa thẩm vấn, ông Pích thừa nhận số tiền này là "dự án cầu Đồng Việt cảm ơn", ông nhận về cất giữ mà chưa dùng vào việc gì, đã nộp khắc phục toàn bộ.

Theo cáo trạng, ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đã giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh trúng thầu trái quy định, hưởng lợi 4 tỷ đồng. Ông Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với ông Thái giúp Thuận An trúng thầu, hưởng lợi 750 triệu đồng.