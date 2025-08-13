Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án 'gà lôi trắng' đã về nhà

Sau nhiều giờ di chuyển từ nhà tạm giam, đến khoảng 17h chiều nay, Thái Khắc Thành - bị cáo trong vụ án "gà lôi trắng" - đã về đến nhà tại xã Đô Lương, huyện Đô Lương cũ, Nghệ An.

Ngày 13/8, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án "Gà lôi trắng" từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chiều nay, Thái Khắc Thành đã về đến nhà trong sự vui mừng của vợ con, gia đình và bà con lối xóm.

Anh Thái Khắc Thành cùng con gái và vợ (phía tay phải anh Thành). Ảnh: Bá Thăng.

Trước đó, biết tin Thái Khắc Thành được tại ngoại, nhiều người dân đã có mặt tại nhà anh Thành để chia vui cùng gia đình.

Thái Khắc Thành cho biết việc được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú của Tòa án khiến bản thân rất vui, có điều kiện bên gia đình trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm.

Anh Thành cho biết thêm trong phiên tòa xét phúc thẩm sắp tới, rất mong các cơ quan chức năng xem xét thấu tình, đạt lý và sự khoan hồng của pháp luật.

Rất đông người dân đã có mặt tại nhà anh Thành vào chiều nay (13/8). Ảnh: Bá Thăng

Theo tài liệu vụ án, năm 2024, Thành mua trên mạng xã hội 1 cá thể gà lôi trống của một người không quen biết ở Cần Thơ giá 4,5 triệu đồng. Qua mạng xã hội, Thành liên hệ, trao đổi với 1 người không quen biết ở huyện Diễn Châu (cũ) 1 chim chích choè lửa của anh lấy 2 cá thể gà lôi mái của người này để nuôi chung với cá thể gà lôi trống đã mua trước đó, anh Thành không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình nuôi, các cá thể gà mái đẻ được 13 trứng, ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3/2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền nên đã đăng bán lên Facebook.

Mẹ, vợ và người thân đã khóc khi Thái Khắc Thành được tại ngoại. Ảnh: Bá Thăng.

Ngày 26/3/2025, Thành nhận tin nhắn qua Facebook của một người, hỏi mua 10 gà lôi con, 2 người thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà con còn non, người mua nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu, hẹn ngày giao gà là 2/4/2025.

Khi người vận chuyển đang giao gà lôi trắng cho khách đến địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, thu giữ 3 cá thể gà lôi.

Ngày 8/8, TAND nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên đã xét xử, tuyên án bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” gây xôn xao dư luận.

Ngày 12/8/2025, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng chính thức có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Ngày 13/8/2025, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.