Bị cáo Trương Vô Kỵ bị tuyên phạt án tù vì rao bán súng trên Facebook

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân Khu vực 9 (tỉnh Tây Ninh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” đối với bị cáo Trương Vô Kỵ.

Theo cáo trạng, lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện tài khoản Facebook “Trương Vô Kỵ” đăng bài rao bán một khẩu súng tự chế bắn đạn chì. Bài viết kèm hình ảnh khẩu súng và được chia sẻ tại nhiều hội, nhóm, gây sự chú ý.

Bị cáo Trương Vô Kỵ

Sau quá trình xác minh, công an xác định chủ tài khoản là Trương Vô Kỵ. Ngày 4/4/2025, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ một khẩu súng khí nén dài 1,3 m được giám định là vũ khí quân dụng và một hộp đạn gồm 93 viên.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời cùng gia đình xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Vô Kỵ 1 năm 6 tháng tù giam.

Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với những hành vi lợi dụng mạng xã hội để rao bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.