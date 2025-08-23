Bị chó nhà cắn, hai người ở TP.HCM không qua khỏi

Hai người ở TP.HCM chủ quan khi cho rằng chó nhà nuôi sẽ không mang mầm bệnh nên không đi tiêm phòng. Khi phát bệnh, tình trạng đã nguy kịch và không qua khỏi.

Người dân bị chó cắn nên đến cơ sở y tế để được tiêm huyết thanh và vaccine bệnh dại. Ảnh: Shutterstock.

Mới đây, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ghi nhận hai trường hợp không qua khỏi có liên quan đến bệnh dại tại ấp Trung Nghĩa (xã Nghĩa Thành) và ấp Sơn Thành (xã Xuân Sơn), thuộc địa bàn TP.HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Cả hai nạn nhân đều có tiền sử bị chó nuôi tại nhà cắn nhưng không đến cơ sở y tế tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại sau đó. Đây tiếp tục là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của căn bệnh, khi hầu như không còn cơ hội cứu chữa nếu đã phát bệnh.

Trước đó, vào tháng 5, địa phương này cũng ghi nhận trường hợp ông H.C.V.E. (48 tuổi) qua đời tại nhà nghi có liên quan đến bệnh dại. Người đàn ông có hai lần bị chó cắn nhưng không tiêm vaccine phòng dại sau phơi nhiễm.

Cụ thể, vào khoảng tháng 8/2020, ông bị chó của hàng xóm cắn vào bắp chân phải, gây xước da chảy máu. Con chó này đến nay vẫn sống và không có dấu hiệu bất thường. Lần thứ hai, vào tháng 2/2024, ông tiếp tục bị một con chó khác cắn vào vùng cẳng chân, gây xây xát ngoài da. Con vật sau đó cũng không biểu hiện bệnh dại và bị bắt trộm khoảng 7 tháng sau đó.

Theo người nhà, cuối tháng 4, ông bắt đầu có biểu hiện mệt mỏi, nuốt vướng. Đến 20h cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tình trạng khó thở, nuốt không được, mệt mỏi, huyết áp cao.

Dù được tích cực điều trị, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà xuất hiện thêm các triệu chứng điển hình của bệnh dại như sợ gió, sợ nước, rối loạn thần kinh. Lúc này, khi khai thác bệnh sử, bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân từng bị chó cắn nhưng chưa tiêm phòng. Dù được ê-kíp tư vấn chuyển tuyến trên, gia đình xin đưa ông về nhà.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh dại do virus dại gây ra và lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua dịch tiết, thường là nước bọt của con vật mang mầm bệnh. Hầu hết trường hợp nhiễm bệnh bắt nguồn từ vết cắn hoặc vết liếm của động vật mắc dại, một số ít ghi nhận qua tiếp xúc đặc biệt như hít phải khí dung hoặc ghép mô, cơ quan có chứa virus.

Số liệu của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho thấy tại khu vực Đông Nam Á, 96% ca bệnh dại ở người xuất phát từ chó cắn. Ngoài ra, vẫn có báo cáo về việc lây bệnh qua vết cắn của mèo, cầy, cáo, chó rừng, chó sói và các loài thú ăn thịt khác.

Các chuyên gia khuyến cáo khi bị chó, mèo hay động vật cắn, cào, mọi người cần sơ cứu ngay bằng cách rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch khử khuẩn, tránh băng kín vết thương và tuyệt đối không tự ý điều trị.

Sau khi sơ cứu, người bị phơi nhiễm cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại theo chỉ định. Việc tiêm phòng đầy đủ, kịp thời trong giai đoạn ủ bệnh là yếu tố quyết định để bảo vệ tính mạng.