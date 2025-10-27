Bị đấm vào đầu vì tiết lộ là người Campuchia ở Hàn Quốc

Sau vụ sinh viên họ Park bị sát hại tại Campuchia gây chấn động, những vụ quấy rối người Campuchia ở Hàn Quốc tiếp tục khiến dư luận lo ngại.

Một người đàn ông Hàn Quốc tấn công người Campuchia sau khi hỏi anh ta đến từ đâu. Ảnh: KBS.

Các chuyên gia cảnh báo không nên đánh đồng tội phạm hoạt động ở Campuchia với những người Campuchia vô tội đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Theo đài truyền hình KBS, một người đàn ông Campuchia mới đây bị một người Hàn Quốc say rượu tấn công sau khi được hỏi về quê quán. Khi nạn nhân trả lời rằng mình đến từ Campuchia, người kia liền đánh anh vào đầu. Người đàn ông cho biết giờ anh rất sợ ra đường và ngại tiết lộ quốc tịch của mình.

Một số tờ báo địa phương cũng cho biết có trường hợp tài xế taxi từ chối chở khách Campuchia ngay khi họ vừa lên xe, theo Korea Herald.

Các chuyên gia nhận định cần xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm có thể liên quan đến vụ việc ở Campuchia, nhưng đồng thời nhấn mạnh sự phẫn nộ của công chúng không nên biến thành lòng thù ghét hay kỳ thị với cộng đồng người Campuchia tại Hàn Quốc.

Bà Park Yoo-ri, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài tại thành phố Ulsan, nói: "Những vụ việc ở Campuchia là do các băng nhóm tội phạm gây ra. Thật đáng buồn khi hình ảnh của những người nước ngoài chăm chỉ, lương thiện ở Hàn Quốc lại bị tổn hại nặng nề như vậy".

Giáo sư Choi Hang-sub thuộc Đại học Kookmin chia sẻ: "Chúng ta có thể chỉ trích cảnh sát hay chính phủ Campuchia, nhưng không thể vì thế mà nuôi lòng thù ghét với đa số người Campuchia".

Ngày 24/10, chính phủ Campuchia và Hàn Quốc cho biết một đoàn nghị sĩ thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã đến một tòa nhà ở Campuchia, nơi được cho là trung tâm hoạt động của đường dây lừa đảo trực tuyến có sự tham gia của hàng chục người Hàn.

Những người này trước đó bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và đã được dẫn độ về Hàn Quốc đầu tháng 10. Tại đây, họ bị cáo buộc tham gia các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư giả, chủ yếu nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 60.000 người Campuchia đang sinh sống tại Hàn Quốc, trong đó khoảng 5.000 người đã nhập quốc tịch.