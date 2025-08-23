Bị điều tra tội giết người, hai quái xế tông CSCĐ đối diện mức án nào?

Theo luật sư, việc hai thanh niên lao xe máy vào cảnh sát cơ động bị điều tra về tội giết người là có căn cứ, với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, ở thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, ở thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

"Quái xế" Nguyễn Văn Quân đang điều trị tại bệnh viện.

Nam và Quân là hai kẻ đi xe máy "thông chốt" bảo vệ tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9, trước số nhà 336A Nghi Tàm, sau đó tông trọng thương Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tạm giữ hai thanh niên tông xe vào cảnh sát cơ động để điều tra về tội giết người là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hình ảnh trong clip cho thấy hành vi của hai người này rất nguy hiểm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và có thể xem xét để truy cứu về tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Trường hợp bị truy cứu về tội giết người với tình tiết là giết người thi hành công vụ hoặc có các tình tiết định khung khác, hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu đối tượng chưa đủ 18 tuổi hoặc hậu quả chết người chưa xảy ra, hình phạt cũng có thể tới 20 năm tù.

Luật sư Cường phân tích, lúc đầu các bị can có hành vi vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ; điều khiển xe mô tô chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng; gây mất an ninh trật tự…

Đáng chú ý, hai thanh niên còn có hành vi chống người thi hành công vụ, lao xe thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động ngã ra đường, bị thương tích nghiêm trọng.

Các hành vi vi phạm pháp luật liên tục diễn ra và cuối cùng gây hậu quả rất nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của người thi hành công vụ.

Về nguyên tắc chung, mỗi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý một lần, nếu nhiều hành vi vi phạm pháp luật có cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ xử lý về nhiều tội danh.

Một hành vi vi phạm mà thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ xử lý về tội danh có mức hình phạt nghiêm khắc nhất. Nếu có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhưng các hành vi đó không cấu thành các tội danh độc lập hoặc các hành vi diễn ra liên tục có cùng mục đích, cùng động cơ và thu hút vào một hành vi điển hình cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý về một tội danh.

"Hành vi của hai thanh niên là vi phạm giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ và có dấu hiệu của tội giết người; nên cơ quan điều tra khởi tố và xử lý về tội danh có mức hình phạt nghiêm khắc nhất là có cơ sở, theo nguyên tắc chung của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Hình ảnh hai nam thanh niên phóng xe máy vào đường cấm, tông trúng cảnh sát cơ động.

Ông Cường cho hay trong tình huống này, việc xác định có đủ căn cứ xử lý các bị can về tội giết người hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: Khả năng nhận thức về tính chất nguy hiểm của hành vi điều khiển xe lạng lách tốc độ cao trên đường có nhiều người thi hành công vụ đang làm nhiệm vụ; khả năng quan sát phát hiện người và các chướng ngại vật ở phía trước; khả năng kiểm soát phương tiện; động cơ, mục đích điều khiển phương tiện và nhận thức nếu lái xe tốc độ cao lao thẳng vào người thi hành công vụ đang đứng dưới mặt đường.

Ngoài ra, điều này còn liên quan đến tốc độ di chuyển của phương tiện, đặc tính nguy hiểm của phương tiện, hướng di chuyển của phương tiện và khả năng tránh né của người thi hành công vụ…

Tội danh này đòi hỏi lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, bởi vậy trong trường hợp hai thanh niên hoàn toàn có thể giảm tốc độ, dừng phương tiện, chấp hành hiệu lệnh nhưng không thực hiện, cố ý không dừng xe, biết rõ hành vi của mình có thể gây tai nạn, gây nguy hiểm cho người dân và lực lượng thi hành công vụ nhưng vẫn lái xe lao vào chốt chặn đang thực hiện nhiệm vụ thì có căn cứ để xử lý về tội giết người.

Nguyễn Văn Quân khai biết việc “thông chốt” là sai, gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân. Ban đầu, hai thanh niên di chuyển qua một số vị trí chốt bảo vệ, nhưng do đang vi phạm luật giao thông, lo sợ bị lực lượng chức năng bắt giữ nên tiếp tục tăng ga, phóng xe máy với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ để lao qua các chốt nhằm bỏ chạy.

Khi đến khu vực chốt bảo vệ trước số nhà 336A Nghi Tàm, dù lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn, hai thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công khiến anh Công bị thương nặng.

Lời khai của Quân cho thấy, thanh niên này hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình nguy hiểm cho xã hội, có thể gây thiệt hại sức khỏe, thậm chí tính mạng của người thi hành công vụ và người dân có mặt trên hiện trường, nhưng vì muốn tẩu thoát, tránh bị xử lý vi phạm giao thông nên đã cố ý lao xe vào tổ công tác, bất chấp hậu quả chết người có thể xảy ra. Do đó việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để điều tra với hai người này là có căn cứ.

"Lời khai của các đối tượng thể hiện lỗi cố ý gián tiếp, nhận thức được hậu quả tai nạn chết người có thể xảy ra nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi nguy nguy hiểm và bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường nhấn mạnh.

Ông Cường cũng nêu quan điểm, trong vụ án, hai thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy, trong đó chỉ có người lái xe thực hiện hành vi phạm tội. Để buộc tội giết người đối với người ngồi sau, cơ quan điều tra sẽ củng cố thông tin tài liệu để chứng minh thanh niên này cũng có ý chí thực hiện hành vi giết người bằng hình thức điều khiển xe với tốc độ cao tông thẳng vào tổ công tác.

Mặc dù lời khai bước đầu của hai thanh niên là do lo sợ bị phạt vi phạm hành chính, bị bắt giữ nên đã bỏ chạy, không có ý định đâm xe vào tổ công tác, nhưng thực tế họ đã đâm xe vào tổ công tác và hoàn toàn có thể nhận thức được rằng với phương tiện là xe mô tô, có hai người trên xe, di chuyển với tốc độ cao, việc đâm xe vào người đang đứng dưới lòng đường hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong. Đối tượng nhận thức được nhưng vẫn cố ý thực hiện thì đây là hành vi giết người, không phụ thuộc vào động cơ mục đích của hành vi này là gì.

Hành vi và ý chí có thể thể hiện ở thao tác, động tác phối hợp với nhau trong quá trình phương tiện di chuyển, không ngăn cản, thậm chí có những lời lẽ, cử chỉ có tính chất kích động, khuyến khích người lái xe tiếp tục di chuyển với tốc độ cao và tông vào tổ công tác.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ chiếc xe máy mà Nam và Quân sử dụng là của ai, có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển hay không để xử lý.

Ngoài ra, những người gây án có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân, bao gồm chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc và bồi thường tiền tổn thất về tinh thần.