Bi hài đưa con đi học bằng thuyền giữa phố ngập như sông

Do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều phụ huynh phải đưa con đi học bằng thuyền vì ngập hoặc chủ động cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Sáng 26/8, các tuyến phố Hà Nội và tại nhiều tỉnh, thành khác ngập lụt do bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5. Trước tình hình này, nhiều phụ huynh chủ động cho con nghỉ học. Một số khác vẫn cho con đến trường khi đảm bảo được yếu tố an toàn. Tuy nhiên, phương tiện đến trường của các em hôm nay không chỉ dừng lại ở xe buýt, ôtô hay xe máy mà còn có cả… thuyền.

Bức ảnh 4 em nhỏ ngồi trên chiếc thuyền đến lớp mầm non được chị Thu Thảo (ở TP Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng) chia sẻ trong một hội nhóm kèm dòng chú thích: “Nhà mặt phố nhưng phải đi thuyền đi học”.

Chị Thảo cho biết chị chụp bức hình này sáng 26/8, tại khu vực thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa to kéo dài. Dù nước không ngập quá sâu, chị vẫn cho các bé cùng xóm ngồi thuyền đến lớp để đỡ bị ướt và tiện hơn trong việc di chuyển. Nước tại khu vực này hiện cũng rút dần nên các phụ huynh tranh thủ đưa con đi học để “dọn nhà dần”.

Phụ huynh đưa con đi học bằng thuyền giữa mưa ngập. Ảnh: Thu Thảo.

Tại Hà Nội, sáng nay, nhiều phụ huynh chia sẻ tình cảnh buộc phải ở nhà trông con do nhà trường thông báo nghỉ học vì đường ngập, nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Chị Nguyễn Hạnh (trú tại xã An Khánh) phải xin nghỉ làm để trông con sau khi nhận được thông báo nghỉ học từ nhà trường lúc 6h sáng.

“Khu vực An Khánh ngập rất sâu nên dù nhà trường không thông báo, tôi cũng sẽ chủ động cho con nghỉ học để đảm bảo an toàn. Chồng tôi làm việc ở khu vực Mỹ Đình cũng phải quay về vì đường ngập sâu, không thể đi qua được”, chị chia sẻ.

Chị Phạm Nụ, sinh sống tại khu vực Thụy Khuê, cho biết nơi chị ở có mưa to nhưng không bị ngập sâu. Sáng nay, chị vẫn vượt mưa đưa con đi học dù lớp đã có hơn 20 học sinh chủ động xin nghỉ từ sớm.

“Đoạn đường từ nhà tôi đến trường không bị ngập nhiều nên tôi cố gắng đưa con đến lớp vì không muốn con nghỉ mất buổi học”, chị cho hay.

Chị Hải Nguyễn (30 tuổi, sống tại phường Cầu Giấy) quyết định cho con nghỉ học dù nhà ở ngay gần trường vì trời mưa quá lớn.

“Nghe mưa là tôi sốt ruột, nên cho con ở nhà luôn. Trời mưa gió thế này thì tốt nhất nên ở nhà cho an toàn. Cô giáo lớp của con tôi sáng nay cũng thông báo chỉ có khoảng 12 học sinh đến lớp”, người mẹ bày tỏ.

Bão số 5 có tên quốc tế là Kajiki, được đánh giá là một trong những cơn bão dị thường trong lịch sử khu vực miền Trung. Dù tâm bão đổ bộ vào khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, gần như toàn bộ miền Bắc vẫn hứng chịu mưa lớn kéo dài.

Tính đến 2h sáng ngày 26/8, gần 12 giờ sau khi tâm bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền (khu vực Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh), bão mới di chuyển tới biên giới Việt - Lào và vẫn giữ cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Phải đến 4h sáng cùng ngày, sau khi vượt qua biên giới Việt – Lào và tiến sâu vào lãnh thổ Trung Lào, bão số 5 mới bắt đầu suy yếu, chuyển thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 7, giật cấp 9. Như vậy, bão số 5 đã có gần 12 giờ đồng hồ càn quét dữ dội các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nhiều khu vực đã ghi nhận lượng mưa vượt quá 600 mm, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.