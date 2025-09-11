Bi kịch sau lời thách thức bạn trai say xỉn của cô gái Trung Quốc

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã phải bồi thường khoảng 31.000 USD cho gia đình bạn trai, sau khi anh này nhảy khỏi xe trong lúc cãi vã và tử vong.

Cô Liu bị khởi tố với tội danh ngộ sát do sơ suất. Ảnh: Shutterstock.

Theo hình ảnh từ camera hành trình, người đàn ông bất ngờ mở cửa và lao ra khỏi xe khi đang tranh cãi với bạn gái. Trước đó, người phụ nữ đã buông lời mỉa mai về việc anh nhiều lần đòi chết.



Người phụ nữ, được xác định họ là Liu, bị cảnh sát thành phố Hejin, tỉnh Sơn Tây, tạm giữ sau sự việc xảy ra hồi tháng 4 năm ngoái, theo Legal Daily.

Trước đó, Liu nhận được cuộc gọi từ bạn trai trong tình trạng say xỉn, nói rằng anh muốn tự tử. Cô lập tức lái xe từ nhà ở Vận Thành đến Hejin để đón anh. Ban đầu, Liu cố gắng an ủi nhưng người đàn ông không nghe, hai bên tiếp tục to tiếng.

Người phụ nữ lái xe đến nhà bạn trai say xỉn để cố gắng nói lý lẽ với anh. Ảnh: Shutterstock.

Trong lúc cãi vã, Liu nói: "Anh suốt đêm chỉ nhắc đến chuyện muốn chết. Thế đã chết chưa?". Câu nói này được cho là đã kích động bạn trai mở cửa nhảy ra khỏi xe đang chạy.

Người đàn ông tử vong sau một tuần được cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh sát đề nghị viện kiểm sát phê chuẩn khởi tố Liu với tội danh ngộ sát do sơ suất. Tuy nhiên, phía công tố cho rằng vụ việc có nhiều tranh cãi liên quan đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Sau quá trình hòa giải dưới sự giám sát của viện kiểm sát, Liu đồng ý bồi thường 218.000 nhân dân tệ (khoảng 31.000 USD ) cho gia đình bạn trai. Đổi lại, gia đình nạn nhân viết thư tha thứ cho cô.

Viện kiểm sát xác định hành vi sơ suất của Liu là "rất nhẹ", quyết định không bắt giam và cảnh sát cũng đình chỉ vụ án. Ngoài ra, chính quyền còn triển khai thủ tục hỗ trợ tư pháp cho gia đình nạn nhân do khó khăn tài chính.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Một cư dân mạng bình luận: "Chuyện này cho thấy yêu đương cần chọn người có cảm xúc ổn định. Những ai hay hành xử cực đoan thật sự đáng sợ".

Người khác lại bày tỏ: "Tôi không hiểu vì sao cô gái phải bồi thường nhiều đến thế. Cô ấy đã nhẫn nhịn, an ủi anh ta suốt nhiều giờ. Trong tình huống như vậy, bất cứ ai cũng dễ mất bình tĩnh".