Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế tấn công CSGT

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lò Văn Luân (SN1989, trú tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo đó, vào ngày 22/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL12, thuộc bản Pe Tiến, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, Tổ công tác CSGT địa bàn Sông Mã thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện Lò Văn Luân điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm.

Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, Lò Văn Luân đã không chấp hành, có hành vi lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng và không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Đặc biệt, trong quá trình làm việc, đối tượng đã dùng tay đấm vào mặt một cán bộ CSGT, gây thương tích.

Đối tượng Lò Văn Luân.

Tổ công tác đã khống chế Lò Văn Luân về hành vi nêu trên và phối hợp với cơ sở y tế xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của đối tượng. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong máu của Lò Văn Luân có nồng độ cồn vượt mức cho phép là 29,2 mmol/L máu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lò Văn Luân để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" theo quy định của Pháp luật.