Bí kíp giúp bạn trẻ ‘nhẹ gánh học - chơi’ trong mùa tựu trường

Trong mùa tựu trường đầy áp lực, laptop trở thành “đồng đội” giúp sinh viên cân bằng giữa học, chơi, sáng tạo và nuôi dưỡng đam mê mỗi ngày.

Cuộc sống đại học ngày nay không còn gói gọn trong những giờ giảng và ghi chép đơn thuần. Đó là những ngày chạy vội giữa các tiết học, trong balo là laptop và trong đầu là cả “chục tab” ý tưởng, bài tập, kế hoạch nhóm và ước mơ đang cần được hiện thực hóa.

Sinh viên không chỉ học trên giảng đường mà còn làm việc nhóm lúc nửa đêm, xử lý deadline liên tục. Lịch trình của Gen Z hiện đại xoay chuyển liên tục với rất nhiều công việc khác nhau như lập trình, chỉnh sửa video, sáng tạo...

Bên cạnh sách vở, người trẻ còn mang theo cả tham vọng, đam mê, sức ép và kỳ vọng. Tất cả tạo nên một bức tranh đầy năng động, phản ánh đúng tinh thần của thế hệ sinh viên hiện đại.

Asus thấu hiểu sinh viên cần nhiều hơn một chiếc laptop

Là thương hiệu đồng hành với giới trẻ suốt nhiều năm qua, Asus thấu hiểu học tập ở môi trường đại học không chỉ là tiếp thu kiến thức, mà còn là hành trình chinh phục thử thách với công cụ hỗ trợ cần được tối ưu.

Đó là lý do Asus không chỉ tạo ra laptop với cấu hình mạnh mẽ, mà còn thiết kế những “người đồng hành” thực sự: Nhẹ trên vai nhưng “nặng” về hiệu suất. Một chiếc laptop không khiến bạn chậm lại, không khiến bạn nản lòng mà giúp bạn bứt phá.

Giữa lịch trình dày đặc mùa tựu trường, laptop Asus trở thành “đồng đội” giúp sinh viên cân bằng học tập, sáng tạo và giải trí.

Asus Vivobook S Series và Gaming V16 chính là 2 đại diện điển hình cho mùa tựu trường năm nay. Hai chiếc laptop là bạn đồng hành toàn diện cho học sinh, sinh viên hiện đại. Sở hữu tinh thần trẻ trung, hiệu năng cao và thiết kế phù hợp với lối sống Gen Z, đây chính là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn cân bằng giữa học tập và khám phá bản thân.

Mỏng nhẹ, bền bỉ, đồng hành mọi nơi với Vivobook S Series

Sinh viên Gen Z luôn di chuyển từ lớp học đến thư viện, từ quán cà phê đến phòng họp nhóm. Chính vì vậy, laptop Asus được thiết kế với tiêu chí siêu mỏng, siêu nhẹ, pin lâu và đạt chuẩn độ bền quân sự Mỹ. Dù học cả ngày, làm việc cả đêm hay phải mang máy theo liên tục, Asus vẫn luôn là bạn đồng hành đáng tin cậy không vướng víu, không ngại hết pin, không lo quá tải.

Đó cũng chính là lý do Chi Xê lựa chọn Vivobook S14 là bạn đồng hành tiếp sức trên hành trình âm nhạc. Nhờ thiết kế chỉ 1,35 kg, Vivobook S14 được cô nàng bỏ gọn trong balo mang theo từ lớp học đến phòng thu mà không nặng nề. Pin lâu lên tới hơn 30 giờ cùng khả năng sạc nhanh giúp Chi Xê an tâm sáng tác xuyên đêm mà không lo gián đoạn. Đủ cổng kết nối và chuẩn độ bền quân đội là hai yếu tố thiết thực khác với nhu cầu học tập và làm việc.

Không chỉ học mà còn sáng tạo, giải trí, Chi Xê cần laptop gọn nhẹ, mạnh mẽ như Asus.

Quan trọng hơn, các tính năng AI tích hợp hỗ trợ cô tóm tắt nội dung, ghi chú nhanh ý tưởng mới và xuất hiện chuyên nghiệp trong những buổi họp trực tuyến với ekip. Đặc biệt, một số mẫu Vivobook còn được trang bị màn hình OLED chuẩn màu, vừa cho hình ảnh sống động khi sáng tạo, vừa giảm ánh sáng xanh để bảo vệ mắt sau nhiều giờ liền ngồi trước màn hình.

Chính sự đồng hành đó mang lại cho cô sự tự tin để tiếp tục sáng tạo và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả. “Với tôi, Vivobook S14 không chỉ là laptop mà như một người bạn đồng hành để học, làm hay sáng tác đều thấy nhẹ gánh hơn”, Chi Xê chia sẻ.

Hiệu năng mạnh mẽ - tự tin trước mọi áp lực với ASUS Gaming V16

Khởi đầu chỉ với niềm đam mê game sau giờ học, Sang Traan dần trở thành một trong những gương mặt streamer quen thuộc với cộng đồng trẻ. Sang Traan đã tìm được một “đồng đội” đủ mạnh mẽ để gánh trọn cả học lẫn chơi: Asus Gaming V16.

Dù sở hữu màn hình lớn 16 inch, chiếc laptop này có trọng lượng chỉ 1,95 kg - mức hiếm thấy trong phân khúc gaming, đủ nhẹ để Sang Traan cho vào balo mang đi học, đi họp nhóm hay di chuyển cả ngày. Thiết kế vỏ đen tối giản nhưng điểm xuyết chi tiết đèn nền xanh và cụm phím WASD nổi bật, vừa giữ sự tinh gọn khi đến lớp, vừa toát lên cá tính đậm chất game thủ khi bật máy lên.

Laptop Asus mang lại sự cân bằng để sinh viên “nhẹ gánh học - chơi” trong mùa tựu trường sôi động.

Pin 63 Wh cho thời lượng sử dụng đến 9 tiếng, đủ để Sang Traan hoàn thành trọn vẹn một ngày học tập và làm việc di động mà không cần tìm ổ cắm. Còn khi bước vào các trận game kéo dài, Asus Gaming V16 sẵn sàng bung hết sức mạnh nhờ cấu hình lên đến Intel Core 7 cùng card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5060, kết hợp hệ thống tản nhiệt IceCool để mỗi pha combat đều mượt mà và ổn định.

Với hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế bền bỉ và các tính năng thông minh, Asus trở thành hậu phương vững chắc giúp sinh viên không bị chậm lại trước áp lực, không bị cản trở bởi giới hạn thiết bị. Đó là sự đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ, bởi mỗi bước đi luôn có một công cụ đáng tin cậy sẵn sàng cùng người dùng tiến xa hơn.