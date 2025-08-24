Bí kíp nhận diện 9 khối nữ tham gia diễu binh 2/9

|
Khác với đợt diễu binh 30/4, trang phục của khối nữ Sĩ quan Quân y tại A80 có sự thay đổi sang màu trắng pha xanh dương, đi kèm mũ trắng. Với quyết tâm cao nhất, các nữ chiến sĩ góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ lực lượng vũ trang vừa duyên dáng, vừa hùng tráng trong đội hình diễu binh, diễu hành. Ảnh: Việt Linh.
|
Khối nữ Sĩ quan Thông tin do Binh chủng thông tin đảm nhận. Đặc trưng của khối là trang phục rằn ri màu xanh lá cây đậm và chiếc máy vô tuyến điện sóng cực ngắn - tượng trưng cho nhiệm vụ thu thập thông tin. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích vẻ vang, dũng cảm, chủ động, sáng tạo, bảo đảm thông tin liên lạc "kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn". Ảnh: Việt Linh.
|
Khối nữ Chiến sĩ biệt động đại diện cho lực lượng bí mật được gây dựng, phát triển ngay trong lòng địch. Cũng diện trang phục rằn ri màu xanh lá cây đậm, nhưng đặc trưng của khối là các chiến sĩ bồng súng, đầu đội mũ bảo hộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào miền Nam thường gọi những nữ chiến sĩ gan dạ, dũng cảm, ngoan cường là nữ chiến sĩ biệt động. Ảnh: Việt Linh.
|
Khối nữ Chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mặc trang phục màu đen, sau lưng có in tên lực lượng, đầu đội mũ, tay vác súng. Các nữ chiến sĩ luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những "bông hồng thép" kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Việt Linh.
|
Các chiến sĩ trong khối nữ Gìn giữ hòa bình nổi bật với chiếc mũ nồi xanh, đặc trưng của lực lượng Gìn giữ hòa bình Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, lực lượng Gìn giữ hoà bình của Quân đội luôn đề cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; lan toả giá trị văn hoá "Bộ đội Cụ Hồ", hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, yêu chuộng hoà bình; là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ảnh: Nhật Anh.
|
Khối nữ Sĩ quan Cảnh sát giao thông diện trang phục màu vàng đặc trưng của ngành. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, Đội Công an chỉ đường, Đội Công an kiểm tra xe tải, Đội tuần tra kiểm soát... là các tổ chức tiền thân của Cảnh sát giao thông đã bảo đảm an toàn các tuyến giao thông vận tải quan trọng. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta. Gương mặt của những chiến sĩ diễu binh luôn nở nụ cười rạng rỡ, bước đi giữa vòng tay nhân dân trong buổi hợp luyện đầu tiên ở Hà Nội tối 21/8. Ảnh: Nhật Anh.
|
Quần chúng dễ dàng nhận ra Khối nữ Du kích miền Nam với chiếc khăn rằn và mũ tai bèo màu xanh lá, súng vác trên vai. Bước đi đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ của những chiến sĩ ghi đậm dấu ấn trong lòng người dân. Ảnh: Nhật Anh.
