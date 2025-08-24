Bí kíp nhận diện 9 khối nữ tham gia diễu binh 2/9

Khối nữ Quân nhạc, hay thường được quần chúng ưu ái gọi là "khối hoa hậu", xuất hiện nổi bật với trang phục màu trắng, mũ đỏ. Đây là khối tập trung nhiều gương mặt "hoa khôi", ai cũng có làn da trắng và ngoại hình sáng. Phía sau những bước chân tưởng chừng nhẹ nhàng là sự tập luyện vất vả, các chiến sĩ mang trống, kèn nặng 10-19 kg phải nỗ lực hơn nhiều để giữ bước đi đúng nhịp. Ảnh: Việt Linh.