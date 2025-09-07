Bí mật gây sốc của những 'cô gái du thuyền'

Bề ngoài, công việc phục vụ giới siêu giàu trên du thuyền có vẻ hào nhoáng, nhưng lại ẩn chứa nhiều góc tối đáng sợ.

Các “cô gái du thuyền” được thuê để tạo không khí cho các bữa tiệc xa hoa. Ảnh: @bruletova_

Trên những du thuyền trị giá hàng triệu USD ở phương Tây, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô gái trẻ trung, xinh đẹp chìm đắm trong tiệc tùng xa hoa. Họ được gọi là “cô gái du thuyền”, được trả tiền để "trưng diện" và khuấy động không khí cho các bữa tiệc.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là hàng loạt tiết lộ gây tranh cãi, đôi khi là kinh hoàng, về những điều thực sự diễn ra.

Theo Stylist, “cô gái du thuyền” thường là những phụ nữ mong muốn tạo dựng tên tuổi trong ngành giải trí. Vì vậy, họ bước chân vào thế giới du thuyền để kết nối với những nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới.

Một cựu diễn viên chia sẻ với Hollywood Reporter rằng ranh giới của việc "được thuê để làm gì" là rất mờ nhạt. Trải nghiệm đó đôi khi có thể rất ám ảnh.

Sarah Harris, người mẫu đến từ Birmingham (Anh), kể lại trải nghiệm của mình với The Sun. Cô khẳng định mình đã bị "một triệu phú tiền mã hóa say xỉn tấn công tình dục trên du thuyền" và không có cách nào để thoát ra.

Harris bắt đầu làm "cô gái du thuyền" sau khi nghe một người mẫu khác giới thiệu trong buổi chụp áo tắm. “Cô ấy và hai mẫu nữ khác mà tôi quen tham gia. Thù lao là 600 bảng Anh ( 810 USD ) cho 5 tiếng làm việc. Đó là bữa tiệc của một DJ nổi tiếng”, cô nhớ lại.

Đồng nghiệp nói với Harris đầy phấn khích: “Chúng ta chỉ cần trò chuyện với khách, nhảy múa, giao lưu và tạo dáng trong bộ bikini. Chúng ta ở đó là để mang lại vẻ hào nhoáng”.

Ban đầu, công việc trên du thuyền khá dễ chịu với Harris cho đến một đêm định mệnh vào năm 2022. “Hôm đó, có 12 cô gái và 6 gã đàn ông trên du thuyền. Tôi được trả 1.200 bảng ( 1.620 USD ) cho 5 tiếng làm việc”, cô kể lại.

Nữ người mẫu bị sàm sỡ và tấn công bởi một trong những người đàn ông say rượu trên tàu. “Tôi vừa khóc vừa cố gắng đẩy hắn ra với sự giúp đỡ của bạn tôi. Rồi chúng tôi yêu cầu bên tổ chức bữa tiệc đưa mình trở lại bờ bằng xuồng cao tốc”, cô nói.

Sự việc đó đã khiến Harris vĩnh viễn từ bỏ thế giới tiệc tùng có trả tiền. “Có một mặt tối rất bẩn thỉu trong những bữa tiệc du thuyền không được kiểm soát, đặc biệt là ở châu Âu”, cô khẳng định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có trải nghiệm tồi tệ. Người mẫu Pippa Taylor cho biết cô được cam đoan không phải làm gái bán dâm và chỉ cần mang đến "sự hào nhoáng cho bữa tiệc".

“Tôi đặt ra nguyên tắc chỉ tham gia các bữa tiệc ban ngày và không bao giờ nhận lời ở lại qua đêm vì tôi không muốn để đàn ông hiểu nhầm ý của mình”, cô nói.

Taylor may mắn có trải nghiệm tốt và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng cô luôn cẩn trọng. Dù thuận lợi, cô quyết định rút lui sau một thời gian. Cuộc sống trên du thuyền có thể trông hào nhoáng, nhưng rõ ràng không phải lúc nào cũng là giấc mơ như nhiều người tưởng tượng.