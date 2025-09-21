Bị ong đốt hơn 80 vết, bé trai 3 tuổi tử vong

Tai nạn ong đốt ở Sơn La khiến một bé trai 3 tuổi tử vong, hai bé khác phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau hàng chục vết đốt gây tổn thương gan, thận.

BSCKI Phạm Văn Tuấn, khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhi 4 tuổi ở Sơn La trong tình trạng nhiều tổn thương do ong đốt. Trước đó, một bé trai 3 tuổi cùng nhóm đã không qua khỏi khi cấp cứu ở cơ sở y tế địa phương.

Theo lời kể của gia đình, chiều 16/9, 3 bé là họ hàng cùng theo bà lên nương thì bất ngờ bị đàn ong lao tới tấn công. Do còn quá nhỏ, các bé hoảng loạn bỏ chạy nhưng không kịp thoát. Người bà và cả 3 cháu đều bị ong đốt dày đặc khắp cơ thể.

Khi về nhà, gia đình phát hiện các bé sưng phù mặt, nổi nhiều vết sưng toàn thân, xuất hiện sốt và khó thở. Các cháu được đưa đến trạm y tế xã cấp cứu, sau đó chuyển tuyến lên bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, bé trai 3 tuổi bị hơn 80 vết ong đốt, tình trạng quá nặng, đã tử vong ngay sau khi nhập viện. Hai trẻ còn lại được hội chẩn khẩn cấp và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại đây, cả hai bệnh nhi được theo dõi sát tại khoa Cấp cứu và Chống độc. BSCKI Phạm Văn Tuấn cho biết mỗi bệnh nhi có gần 20 vết ong đốt. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ thăm khám, xét nghiệm và phát hiện trẻ tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu và tiêu cơ vân.

"Chúng tôi đã áp dụng phác đồ điều trị gồm truyền dịch, lợi tiểu cưỡng bức, điều chỉnh rối loạn đông máu và bảo vệ tế bào gan", bác sĩ Tuấn nói.

Sau 48 giờ điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng của hai bé đã cải thiện, các chỉ số dần ổn định. Nếu tiến triển thuận lợi, trẻ có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Trước đó, đầu tháng 9, đơn vị này cũng tiếp nhận 2 trường hợp khác là bé trai 4 tuổi và 6 tuổi ở Sơn La bị ong đốt sau khi nghịch ném tổ ong trong vườn. Cả hai đều có biến chứng tiêu cơ vân, song nhờ được phát hiện kịp thời và điều trị tích cực, sức khỏe ổn định và xuất viện sau 5 ngày.

Từ những trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với ong đốt, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Ngay cả khi chỉ vài vết, trẻ vẫn có nguy cơ diễn biến nặng nếu không được xử trí đúng cách. Vì vậy, phụ huynh luôn cần giám sát trẻ, nhất là khi vui chơi tại khu vực cây cối rậm rạp, vườn đồi, nương rẫy. Ngoài ra, giáo dục trẻ tuyệt đối không chọc phá, ném đá vào tổ ong.