Bí quyết 'trở lại tuổi 18' của triệu phú Mỹ có những bước chạy bộ

Bryan Johnson - triệu phú công nghệ người Mỹ - không chỉ gây chú ý bởi chế độ ăn uống khắt khe mà còn bởi thói quen tập luyện nghiêm khắc, trong đó có chạy đường mòn.

Bryan Johnson nổi tiếng với nỗ lực trong nhiều năm để "lão hóa ngược". Ảnh: @bryanjohnson_.

Bryan Johnson (47 tuổi) nổi tiếng với dự án Blueprint đảo ngược lão hóa. Ông hiện sở hữu “độ tuổi sinh học” trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Theo các chuyên gia, kết quả này đến từ việc ông kiên trì thực hiện hàng trăm thói quen sức khỏe mỗi ngày.

Johnson tập thể dục hầu như mỗi ngày và thích làm như vậy vào sáng sớm, khoảng 5h30. Các buổi tập của ông kéo dài khoảng 60-90 phút và bao gồm các bài tập sức mạnh, tim mạch, sự linh hoạt và cân bằng. Ông luân phiên các bài tập và kết hợp cardio cường độ thấp và HIIT (bài tập cường độ cao ngắt quãng) để duy trì sự đa dạng và thử thách cơ thể theo những cách khác nhau.

Bên cạnh chế độ tập luyện tiêu chuẩn, Johnson đi bộ 10 phút vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Ông cũng thích đi bộ đường dài, chạy đường mòn trên núi 5,5 km với độ cao 365 m trong khoảng 34 phút.

Triệu phú từng nhiều lần mời mọi người tham gia chạy bộ đường mòn vào sáng sớm. Đầu năm nay, lời kêu gọi của ông thu hút 3.560 người đến từ 58 quốc gia hưởng ứng.

Chạy đường mòn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Chạy đường mòn (trail running) là hình thức chạy trên địa hình tự nhiên như rừng, đồi, núi, thay vì mặt đường nhựa bằng phẳng. Đây là xu hướng ngày càng được nhiều người yêu thích vì mang lại rất nhiều lợi ích:

Đốt calo mạnh: Địa hình gồ ghề, nhiều dốc lên xuống khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn, từ đó tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với chạy trên mặt phẳng.

Tăng sức mạnh cơ bắp và sự linh hoạt: Địa hình thay đổi liên tục giúp rèn luyện nhóm cơ chân (bắp chân, đùi, hông, mông) và cả cơ core. Cải thiện khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và sự phối hợp toàn thân.

Giảm chấn thương : Nền đất, cỏ hay sỏi thường mềm hơn bê tông khi chạy trên đường nhựa, giảm lực tác động lên khớp gối và mắt cá.

Rèn luyện tim mạch hiệu quả: Địa hình dốc làm tim, phổi phải hoạt động nhiều hơn dẫn đến tăng sức bền, cải thiện hệ tim mạch - hô hấp.

Tốt cho tâm lý và tinh thần: Chạy trong thiên nhiên giúp giảm stress, tăng dopamine và serotonin, cải thiện tâm trạng. Không khí trong lành, khung cảnh đẹp mang lại cảm giác thư giãn, “detox” tinh thần.

Cải thiện khả năng tập trung và kiên nhẫn: Do địa hình phức tạp, người chạy phải chú ý từng bước để rèn kỹ năng tập trung. Đồng thời rèn ý chí, sự kiên trì khi đối mặt với chặng đường dài và dốc cao.