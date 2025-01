Bí quyết xả xui cho 4 con giáp phạm Thái Tuế trong năm Ất Tỵ 2025

Những người thuộc tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi được cho dễ gặp xui xẻo, thách thức vì phạm Thái Tuế trong năm 2025. Song có nhiều cách để hóa giải và cải thiện vận may.

Những người thuộc nhóm tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi sẽ phạm Thái Tuế trong năm Ất Tỵ 2025. Ảnh: Reuters.

Phạm Thái Tuế, còn gọi là xung Tái Tuế, xảy ra khi con giáp của năm Âm lịch xung khắc với tuổi của một người. Người ta thường nói: “Ba năm tam tai không bằng một năm Thái Tuế” để ngụ ý đây là thời điểm khó khăn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn để mọi người có thể vượt qua.

Trong năm Ất Tỵ (năm con rắn, thuộc hành Mộc), tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi sẽ là nhóm người phạm Thái Tuế, có thể đối mặt với nhiều thách thức về sự nghiệp, tài chính lẫn sức khỏe.

Những người thuộc tuổi này trong năm nay có thể không gặp suôn sẻ trong cuộc sống, công việc trì trệ và phát sinh mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Một số người thậm chí còn gặp tai nạn hoặc vấn đề sức khỏe bất ngờ.

Theo South China Morning Post, dân gian xưa có nhiều biện pháp, từ tâm linh đến phong thủy, để giảm thiểu tác động của Thái Tuế đối với 4 nhóm tuổi xung khắc.

Cúng Thái Tuế, hay còn gọi là an Thái Tuế, ở đền, chùa có ban thờ Thái Tuế là cách phổ biến để giải vận. Ảnh: Shutterstock.

Cúng Thái Tuế ở đền, chùa. Một trong những cách phổ biến nhất để giải vận xui là đi chùa, đền có ban thờ Thái Tuế để cầu an, hay còn gọi là an Thái Tuế. Cách này bao gồm dâng lễ, cầu nguyện và xin bùa bình an từ các sư thầy. Lễ vật an Thái Tuế thường đơn giản nhưng đòi hỏi người cầu an phải thành tâm.

Sau khi dâng lễ, người phạm Thái Tuế sẽ nhận được một lá bùa bình an từ đúng với con giáp của bản thân. Lá bùa này được cho là bảo vệ gia chủ khỏi xui xẻo trong cả năm. Nếu mọi việc thuận lợi, người an Thái Tuế cần quay lại trả lễ vào cuối năm.

Ở nhiều nước châu Á, trang phục màu đỏ tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng và đồ lót màu đỏ được xem là "lá bùa" đặc biệt hiệu quả. Ảnh: SCMP.

Mặc đồ lót màu đỏ. Trong văn hóa châu Á, màu đỏ tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Thậm chí, ở Trung Quốc, đồ lót màu đỏ còn được xem như “lá bùa hộ thân” đặc biệt hiệu quả, có khả năng xua đuổi vận rủi.

Chuyên gia của South Morning China Post khuyên người tuổi Tỵ, con giáp bị ảnh hưởng nhiều nhất năm 2025, nên mặc đồ màu đỏ trong giao thừa để đón năm mới thuận lợi.

Đeo trang sức hợp tuổi. Trang sức phong thủy là cách khác để hóa giải phạm Thái Tuế. Theo dân gian, mỗi con giáp sẽ “hợp tuổi” với một số con giáp khác và có thể dùng hình tượng này làm bùa bộ mệnh.

Người tuổi Tỵ có thể đeo trang sức hình gà, trâu hoặc khỉ; tuổi Thân đeo hình rồng, chuột; tuổi Hợi đeo mèo, dê hoặc hổ trong khi tuổi Dần có thể chọn hình chó, ngựa hoặc lợn để giải xui. Những món trang sức này có thể được làm bằng ngọc hoặc vàng, đeo kèm dây đỏ để tăng vận may.

Mỗi con giáp sẽ "hợp tuổi" với một nhóm con giáp khác, ví dụ như tuổi Tỵ hợp tuổi với gà, trâu hoặc khỉ. Ảnh: Shutterstock.

Xem lại phong thủy trong nhà. Phong thủy là một phương pháp thường được nghĩ đến mỗi khi ai đó muốn thăng quan, phát tài hay đơn giản là cân bằng năng lượng trong không gian sống.

Năm nay, người phạm Thái Tuế có thể sắp xếp lại đồ đạc hoặc đặt các phụ kiện may mắn như tượng Phật Di Lặc, cây kim ngân hay hồ cá nhỏ để thu hút tài lộc.

Xung hỉ. Dân gian cho rằng tổ chức các sự kiện có ý nghĩa may mắn như đám cưới, sinh con, mua nhà hoặc khai trương có thể giúp gia chủ đẩy lùi vận xui. Nếu không có dịp tổ chức sự kiện lớn, người phạm Thái Tuế có thể làm các hoạt động đơn giản nhu thay đổi thói quen sống, đặt mục tiêu cho năm mới.

Ngoài ra, người tuổi Dân, Thân, Tỵ, Hợi cần duy trì thái độ sống tích cực, xem đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Việc lập kế hoạch cụ thể cho năm mới và củng cố các mối quan hệ cũng là cách để đối phó với năm Ất Tỵ 2025.