Bị sóng dữ 'chôn vùi' khi selfie giữa siêu bão Ragasa

Hình ảnh 3 người đứng sát bờ biển để chụp ảnh tự sướng, bất chấp cảnh báo về siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, khiến cư dân mạng Hong Kong (Trung Quốc) tức giận.

Nhóm người đứng selfie bị sóng bão quật ngã. Ảnh cắt từ clip.

Tờ Dimsum Daily đưa tin vào ngày 24/9, khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào Hong Kong (Trung Quốc) với sức gió khủng khiếp, clip ghi lại cảnh 3 người, được cho là một gia đình, đứng chụp ảnh tự sướng sát bờ biển đã khiến dân mạng phẫn nộ.

Theo một video được tài khoản Soso Chan chia sẻ trên diễn đàn có hơn 237.000 thành viên ở Hong Kong, 3 người gồm hai phụ nữ và một đứa trẻ đứng sát bờ biển khu South Horizons.

Trong khi người phụ nữ đang giơ điện thoại để chụp selfie, cơn sóng lớn đập vào bờ bất ngờ, hất văng cả 3 người về phía vỉa hè khiến họ ngã xuống đất. Một hàng rào sau đó ngã xuống và đè lên đầu họ. Cả 3 la hét và lồm cồm đứng dậy, dường như không ai bị thương nặng.

Video lan truyền nhanh chóng gây phẫn nộ khi chính quyền đã có những cảnh báo về an toàn khi cơn bão đổ bộ. Hành động của hai người phụ nữ bị chỉ trích, đặc biệt có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ.

Vụ việc này xảy ra ngay sau vụ gia đình 4 người bị sóng cuốn trôi khi đi ngắm biển giữa mưa bão, bị sóng đánh vào đê chắn sóng Chai Wan. Người mẹ 38 tuổi và cậu con trai 5 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cư dân mạng đã phản ứng giận dữ và thất vọng với gia đình ở South Horizons, gọi hành động của họ là "lố bịch" và "thiếu suy nghĩ". Nhiều người còn lo lắng cho đội ngũ cứu hộ - những người sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nếu có cuộc giải cứu vì hành động liều lĩnh như vậy.

"Mạng sống của nhân viên cứu hộ cũng rất quý giá, giữ an toàn cho mình cũng là giúp đỡ họ rồi", một tài khoản bày tỏ. Một số người khác lập luận rằng những người phớt lờ cảnh báo chính thức "không đáng được thông cảm" nếu có tai nạn xảy ra.

Khoảnh khắc nước lũ đánh sập cửa kính của khách sạn tại Hong Kong sáng 24/9. Ảnh cắt từ clip.

Đài quan sát Hong Kong và cảnh sát đã nhiều lần đưa ra cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu người dân tránh xa bờ biển trong thời tiết khắc nghiệt, với lý do sóng lớn và triều cường là cực kỳ nguy hiểm. Vụ việc mới nhất này càng cho thấy khó khăn trong việc thực thi những cảnh báo như vậy đối với các hành vi liều lĩnh.

Những hình ảnh về sự tàn phá của siêu bão Ragasa tại Hong Kong trong ngày cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến công chúng lo lắng và thương xót cho những người đang phải đối mặt với nguy hiểm.

Sáng 24/9, clip ghi lại cảnh sóng nước cao vài mét đánh sập cả cửa kính của khách sạn The Fullerton Ocean Park Hotel khiến nhiều người hoảng hốt. Nước nhanh chóng tràn vào bên trong, khiến một số người có mặt tại sảnh bị xô ngã, những người khác sợ hãi nép sát vào tường.

Lượng nước tiếp tục đổ dồn khiến khu vực tầng một của khách sạn hoàn toàn bị ngập, đồ đạc trôi đi, mọi người hô hoán nhau tháo chạy lên khu vực cao hơn.

Sáng 24/9, Hong Kong phát cảnh báo bão ở mức cao nhất, yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh và dừng các phương tiện giao thông. Đồng thời, cảnh báo mưa vàng cũng được phát, khi dự báo mưa lớn tiếp tục và nhiều tuyến đường đã bị ngập. Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước biển có thể dâng cao tương tự bão Hato năm 2017 và bão Mangkhut năm 2018, từng gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Trước đó, từ ngày 22/9, Đài Loan (Trung Quốc) đã chịu những ảnh hưởng đầu tiên từ cơn bão. Siêu bão mang theo mưa to và gió mạnh, khiến 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích, theo Reuters.

Ragasa dự kiến giữ nguyên cấp siêu bão khi tiến về tỉnh Quảng Đông, nơi có hơn 125 triệu dân, với thời điểm đổ bộ dự kiến từ trưa đến chiều ngày 24/9.