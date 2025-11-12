Bị tạt cả xô nước vì chụp ảnh gây ồn hộ dân ở cạnh quán cà phê TP.HCM

Sự việc một người dân sống cạnh quán cà phê ở phường Gia Định (TP.HCM) tạt nước lên nhóm khách đang chụp ảnh với tuyết nhân tạo khiến dư luận xôn xao.

Nhóm bạn trẻ bị tạt nước vì làm ảnh hưởng đến hộ dân sống cạnh quán cà phê ở TP.HCM.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cà phê N. (đường Hoàng Hoa Thám, phường Gia Định, TP.HCM) cho biết khoảng 20h45 tối 7/11, một nhóm khách nữ đến quán chụp ảnh với tuyết nhân tạo. Trong quá trình chụp, nhóm này có gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hộ dân sống kế bên.

Khoảng 21h, giữa khách và hàng xóm của quán cà phê xảy ra lời qua tiếng lại. Người hàng xóm bức xúc nên tạt nước xuống nhóm khách. Nhân viên quán đã can ngăn, song chủ quán rời đi từ 20h50, nên không kịp thời xử lý sự việc.

Đến ngày 8/11, 3 bên gồm quán cà phê, khách hàng và chủ hộ dân đã làm việc với công an phường để trình bày và giải quyết.

"Hiện tại, vụ việc hiện đã được thu xếp ổn thỏa. Chúng tôi cũng tạm dừng cung cấp dịch vụ phun tuyết nhân tạo nhằm tránh gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh", đại diện quán chia sẻ.

Hàng xóm tạt nước vào khách chụp ảnh ở quán cà phê. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip, được cho là do khách hàng trong vụ việc đăng tải, ghi lại cảnh một người sống cạnh quán cà phê tạt nước và lớn tiếng với nhóm khách chụp ảnh tại quán.

Bên dưới bài đăng, một số ý kiến cho rằng nếu quán chỉ phun tuyết trong khuôn viên thì việc làm này không sai. Tuy nhiên, hình ảnh lan truyền cho thấy tuyết nhân tạo bay tràn ra đường, khách chụp ảnh cũng đứng ngoài đường nên dễ khiến hàng xóm bức xúc. “Trong trường hợp đó, người dân phản ứng là điều dễ hiểu, phía khách nên tiếp thu ý kiến thay vì lời qua tiếng lại”, một tài khoản bình luận.

Ngược lại, nhiều người cho rằng dù việc phun tuyết có gây bất tiện, người dân xung quanh nên chọn cách trao đổi với chủ quán hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp. “Không nên trút giận lên khách chỉ vì bức xúc với quán. Làm vậy chẳng khác gì giận cá chém thớt”, một người dùng mạng nêu ý kiến.

Quán cà phê N. đăng bài xin lỗi trên mạng xã hội. Ảnh: TikTok.

Trước những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, ngày 11/11, quán N. đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng, đồng thời giải thích các vấn đề liên quan. Trong bài đăng, quán cho biết đã xin lỗi vị khách trong sự việc và rất lấy làm tiếc vì trải nghiệm không đáng có và thừa nhận cần cải thiện kỹ năng xử lý tình huống.

"Dịch vụ phun tuyết được quán triển khai với mục đích tạo không gian trải nghiệm mới lạ cho khách hàng và đã được thông báo đến các hộ xung quanh, hoạt động này đã diễn ra từ cuối tháng 9 cho đến bây giờ", quán chia sẻ trong bài đăng, đồng thời nhấn mạnh việc tạm ngưng phun tuyết đến khi có phương án phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, quán cho biết việc phun tuyết vốn được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, mỗi lần phun không quá 5 phút. Máy phun tuyết hướng trực tiếp vào quán. Tuy nhiên, trường hợp có gió khiến bông tuyết bị bay ra đường, quán "khó lòng kiểm soát". Do đó, sau mỗi lần phun, quán đều cho nhân viên dọn dẹp sớm để tránh gây ảnh hưởng.