Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận chục tin nhắn phản ánh chuyện học thứ bảy

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết ông nhận được nhiều tin nhắn của người dân về việc trẻ phải học vào ngày thứ bảy, đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT làm rõ vấn đề này.

Nhiều trường học vẫn cho học sinh đi học vào thứ bảy. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Sáng 15/9, tại hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề nghị Sở GD&ĐT TP.HCM làm rõ phản ánh về việc học sinh phải đến trường vào ngày thứ bảy. Ông cho biết thời gian qua đã nhận được 12 tin nhắn của người dân về vấn đề này.

Trả lời Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định học sinh học 7 tiết/ngày, song Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn các trường có thể tổ chức linh hoạt, bổ sung hoạt động kỹ năng sống, STEM hoặc ngoại ngữ, nên có trường dạy thêm tiết thứ 8.

Về lịch học thứ bảy, sở khẳng định tất cả trường đã tổ chức học 2 buổi/ngày, chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu, không học sáng thứ bảy. Tuy nhiên, hiện còn khoảng 24 trường vẫn dạy vào ngày thứ bảy, chủ yếu do áp lực sĩ số, đặc biệt ở các khu vực có dân số tăng nhanh như Bình Dương (cũ).

Đối với những trường này, hoạt động học vào thứ bảy mang tính tự nguyện, phụ huynh đăng ký để học sinh tham gia các lớp kỹ năng sống hoặc học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ.

Ngoài ra, ông Hiếu thông tin khoảng 70-80% trường tại TP.HCM đã đạt yêu cầu dạy 2 buổi/ngày và không học vào thứ bảy.

Cũng tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Hiếu đề xuất TP.HCM tiếp tục duy trì mục tiêu xây dựng đủ 300 phòng học trên mỗi vạn dân trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi).

Trước khi sáp nhập, TP.HCM đã đạt 297 phòng học/vạn dân, nhưng hiện con số này giảm do khu vực Bình Dương cũ chỉ đạt khoảng 200 phòng. Riêng nhóm tuổi 15-18, tỷ lệ phòng học chỉ đạt trung bình 74 phòng/vạn dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM rà soát kỹ, không để học sinh phải đi học vào thứ bảy nếu đã học 2 buổi/ngày. Trường hợp tổ chức thêm hoạt động vào cuối tuần phải có sự thỏa thuận với phụ huynh trên tinh thần tự nguyện.

Ngoài ra, ông Quang cũng lưu ý các trường khi lồng ghép dạy kỹ năng cần thực hiện đúng quy định và bảo đảm hiệu quả.