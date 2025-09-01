Bị từ chối thăng chức, người phụ nữ mua lại công ty, sa thải sếp cũ

Julia Stewart, Giám đốc điều hành (CEO) của DineEquity Inc., đã chia sẻ về một quyết định táo bạo trong sự nghiệp khi xuất hiện trên podcast Matthews Mentality hồi tháng 4/2025.

Julia Stewart mua lại công ty từng từ chối thắng chức cho bà. Ảnh: The Los Angeles Times.

Nữ doanh nhân kể lại câu chuyện từng bị “phụ bạc” tại Applebee’s - chuỗi nhà hàng nơi bà từng giữ chức Chủ tịch. Stewart cho biết khi còn làm việc tại đây, bà được hứa hẹn sẽ được bổ nhiệm CEO nếu giúp công ty kinh doanh có lãi.

“Chúng tôi đã làm được điều khá phi thường. Tôi xây dựng một đội ngũ mới, hầu hết đến nay vẫn là bạn bè tốt. Sau ba năm, doanh thu tăng trưởng, cổ phiếu tăng gấp đôi. Tôi rất tự hào”, bà Stewart kể.

Thế nhưng, khi trình bày kết quả với ban lãnh đạo và đề cập đến việc trở thành CEO, câu trả lời nhận được là: “Không, và sẽ không bao giờ”. Khi bà hỏi lý do, vị chủ tịch khi đó chỉ nói: “Tôi không cần phải đưa ra câu trả lời”.

Trước sự từ chối, Stewart quyết định rời Applebee’s dù được cảnh báo nếu bà nghỉ việc, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm. Sau thời gian chuyển giao, bà sang dẫn dắt IHOP - thương hiệu chuỗi nhà hàng pancake cũng đang gặp khó khăn.

Tại IHOP, Stewart dành 5 năm vực dậy hoạt động kinh doanh, khôi phục hình ảnh thương hiệu. Khi công ty ổn định, bà đề xuất chiến lược mua lại một thương hiệu khác để mở rộng.

“Chúng tôi nhận ra Applebee’s có thể là một lựa chọn rất đáng cân nhắc. Tất nhiên, không ai đi vay 2,3 tỷ USD chỉ để trả thù. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã thực sự làm điều đó và mua lại Applebee’s”, bà chia sẻ.

Sau thương vụ, Stewart kể rằng bà gọi điện thông báo cho vị CEO kiêm chủ tịch cũ của Applebee’s: “Chúng tôi đã mua lại công ty. Và vì giờ đây không thể có hai người cùng lãnh đạo, nên tôi buộc phải để ông rời đi”.