Bia hơi, hồ, cà phê qua con mắt trưởng đại diện Reuters tại Việt Nam

Nhà báo Francesco Guarascio chia sẻ những trải nghiệm về ẩm thực, cà phê ven hồ, giao thông và nhịp sống sôi động của Hà Nội - nơi ông chuyển đến sinh sống từ cuối năm 2022.

Một nhân viên phục vụ bia hơi tại Hà Nội.

Đặt chân đến Hà Nội cuối năm 2022, Francesco Guarascio - trưởng đại diện của hãng tin Reuters tại Việt Nam - không chỉ theo dõi những biến động tài chính, chính trị mà còn dành nhiều thời gian khám phá nhịp sống thường nhật của thủ đô.

"Hà Nội là nơi bạn có thể thấy thợ cắt tóc vỉa hè làm việc ngay bên cạnh những chiếc ôtô điện sản xuất trong nước bóng loáng. Và xen giữa dòng xe máy ồn ào vẫn có những ngôi đền, chùa giữ được sự tĩnh lặng", Guarascio chia sẻ.

Ghi chú nhanh về Hà Nội của nhà báo Francesco Guarascio: Dân số : 8,7 triệu người

: 8,7 triệu người Giá cà phê cốt dừa : khoảng 2,5 USD

: khoảng Điểm ngắm hoàng hôn đẹp: dọc bờ đông Hồ Tây

dọc bờ đông Hồ Tây Thời điểm đẹp nhất để đến: tháng 9-11 và tháng 5-6, khi trời mát, nhiều khả năng có hoàng hôn đỏ cam. Tháng 6 cũng là mùa sen nở rộ.

tháng 9-11 và tháng 5-6, khi trời mát, nhiều khả năng có hoàng hôn đỏ cam. Tháng 6 cũng là mùa sen nở rộ. Phương tiện phổ biến: Xe máy

Ngôn ngữ và giao tiếp

Guarascio nhận thấy tiếng Anh phổ biến ở giới trẻ Hà Nội, còn tiếng Pháp tuy để lại dấu ấn qua kiến trúc biệt thự, công sở, bánh mì, nhưng hầu như không còn được sử dụng. Với thế hệ lớn tuổi từng học tập ở Liên Xô, tiếng Nga đôi khi hữu ích hơn.

Ẩm thực chay

Dù nổi tiếng với các món thịt lợn như bún chả, Hà Nội cũng có nhiều quán ăn chay.

Những hàng quán gần chùa như Nắng Tâm có giá khoảng 3 USD cho một suất cơm. Cao cấp hơn là Vị Lai, nơi một bữa tối 5 món không kèm đồ uống khoảng 25 USD . Nhà hàng này nằm gần di tích Hỏa Lò - từng được phi công Mỹ gọi là "Hilton Hà Nội", nay trở thành bảo tàng.

Văn hóa bia hơi

Người Hà Nội có thói quen uống bia tại quán bia hơi, nơi một cốc bia tươi địa phương chỉ khoảng 50 cent.

Việt Nam là một trong những thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới, mức độ tiêu thụ thậm chí ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tập đoàn bia toàn cầu, theo Guarascio.

Du khách tham quan phố cà phê đường tàu, một trong những điểm đến nổi tiếng ở Hà Nội.

Hồ và quán cà phê

Hà Nội có hàng chục hồ, tạo nên những khoảng lặng giữa phố xá náo nhiệt. Hồ Tây với chu vi 17 km là điểm lý tưởng với nhiều quán cà phê, nơi du khách có thể thưởng thức cà phê cốt dừa. Hồ Trúc Bạch, cạnh Hồ Tây, tập trung nhiều quán bar và bia thủ công, trong đó Standing Bar rất được ưa chuộng.

Các chuỗi cà phê nội địa như Katinat, Phê La cũng có cửa hàng ven hồ, bên cạnh những quán gia đình nhỏ như L’Amant hay Gia Phúc.

Những quán phở, quán cà phê "local", phố Tây Tạ Hiện ở Hà Nội.

Giao thông và xe máy

"Ở Hà Nội, xe càng to càng ít có xu hướng nhường đường", Guarascio nhận xét.

Người đi bộ thường phải né xe máy dựng trên vỉa hè, bàn ghế quán cà phê hay thậm chí cả gà thả rông. Theo nhà báo của Reuters, cách an toàn hơn là gọi xe công nghệ qua các ứng dụng, một cuốc xe máy 10 km, mất khoảng 25 phút, có giá chừng 2 USD .

Xe máy Honda chiếm lĩnh thị trường, đến mức nhiều người gọi "Honda" thay cho "xe máy". Gần đây, xe điện ngày càng phổ biến.

Ô nhiễm không khí

Hà Nội nhiều ngày đứng đầu danh sách thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Việc đốt rác, kể cả nhựa, trên vỉa hè khiến bụi mịn vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO.

Guarascio cho rằng chạy bộ ngoài trời - thói quen ở châu Âu - không phù hợp tại đây. Người dân thường đeo khẩu trang, đặc biệt từ tháng 12 đến tháng 3, khi ô nhiễm ở mức cao nhất.

Nhà hát Lớn Hà Nội trang hoàng dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.