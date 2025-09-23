BIDV Music Festival khuấy động phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ 25/9 đến 28/9, TP.HCM hứa hẹn “cháy” hết mình khi BIDV Music Festival lần đầu đổ bộ phố đi bộ Nguyễn Huệ, biến nơi đây thành “sàn diễn ngoài trời” sôi động.

Gen Z hãy chuẩn bị đầy pin để bùng nổ cùng line-up gồm các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Check-in 4 ngày tại booth BIDV SmartBanking phiên bản X

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, phố đi bộ Nguyễn Huệ lần đầu hóa thành một “vũ trụ số” với sự xuất hiện của booth công nghệ BIDV SmartBanking phiên bản X. Đây là dịp để mọi người được tận mắt trải nghiệm giao diện đột phá, tích hợp “trợ lý AI” hiện đại và cá nhân hoá chuẩn gu từng người dùng.

Giao diện mới của BIDV SmartBanking phiên bản X.

Không dừng lại ở công nghệ, booth BIDV SmartBanking phiên bản X còn tạo ấn tượng với thiết kế như một “sân khấu” giải trí: Màn hình LED khổng lồ, ánh sáng rực rỡ, hiệu ứng thị giác đỉnh cao, mang tới không khí sôi động và độc đáo cho tuyến phố đi bộ.

Toàn cảnh từ trên cao “không gian số” của sự kiện BIDV Music Festival.

Với concept “có 1-0-2” này, BIDV Music Festival hứa hẹn “khuấy đảo” giới trẻ Sài thành, biến phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành điểm check-in hot nhất dịp cuối tháng 9. Từ trải nghiệm tiện ích số, tham gia trò chơi tương tác, chụp ảnh đến “săn” quà tặng độc quyền, chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ.

Hàng loạt hoạt động trải nghiệm giải trí, mua sắm sôi động sẽ diễn ra tại BIDV Music Festival.

Hé lộ line-up “khủng” và bí kíp săn vé fanzone độc quyền

Không chỉ mang tới không gian trải nghiệm số, BIDV Music Festival còn mang tới “đại tiệc” âm nhạc “Chạm di sản - Mở tương lai” diễn ra trong đêm duy nhất ngày 27/9.

Sự kiện sẽ có sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Quang Hùng MasterD, “Em xinh” Phương Mỹ Chi, (S)TRONG Trọng Hiếu cá tính, “Chị đẹp” Tóc Tiên, ban nhạc Chillies… Tất cả hứa hẹn mang đến sân khấu âm nhạc bùng nổ xúc cảm, nơi khán giả có cơ hội giao lưu trực tiếp và thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn.

Bật mí các góc check-in không gian số “độc bản” tại sự kiện BIDV Music Festival.

Đêm nhạc được chia thành 3 phần xuyên suốt: “Chạm di sản” khơi gợi niềm tự hào Việt, “Bản lĩnh thời đại” kết nối di sản với nhịp sống hôm nay và “Mở tương lai” thắp sáng khát vọng bứt phá bằng trí tuệ Việt. Âm nhạc, công nghệ biểu diễn và hiệu ứng thị giác hiện đại hòa quyện, đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc từ hoài niệm đến hiện đại rồi cùng hướng tới tương lai.

Một trong những điều được quan tâm chính là tấm vé bước vào khu vực fanzone sát sân khấu cùng thần tượng. Tin vui là để sở hữu tấm vé này không hề khó. Chỉ cần ghé booth BIDV SmartBanking, đăng ký phiên bản X và tham gia đủ thử thách từ check-in photobooth, khám phá tính năng mới cho đến nhận ưu đãi độc quyền… bạn sẽ tích lũy được dấu mộc hành trình và đổi ngay vòng tay concert cực chất. Vé fanzone có số lượng giới hạn nên càng nhanh chân, cơ hội càng cao. Ngoài ra, khách hàng BIDV SmartBanking còn có thể săn vé miễn phí qua Ticketbox - nền tảng phân phối vé tin cậy, dễ dùng, ngăn chặn vé giả.

BIDV Music Festival diễn ra trong 4 ngày, hội tụ đủ cả công nghệ lẫn âm nhạc, sự kiện này đang thực sự trở thành một trong những “hiện tượng” được mong chờ nhất tại TP.HCM mùa thu này. Một bên là không gian “sống ảo”, một bên là sân khấu âm nhạc với dàn sao hot. Cùng sẵn sàng cho “bữa tiệc” âm nhạc công nghệ số bùng nổ bậc nhất tháng 9.