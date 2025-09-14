Biến chứng có thể cướp đi mạng sống sản phụ chỉ sau vài phút

Sau khi vượt cạn, nhiều sản phụ tưởng đã an toàn nhưng vẫn đối mặt biến chứng băng huyết. Đây là tình trạng mất máu ồ ạt có thể gây sốc, tử vong chỉ trong vài phút.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ mỗi 4 phút lại có một sản phụ không qua khỏi vì băng huyết sau sinh. Ảnh: Shutterstock.

ThS.BS Lê Võ Minh Hương, Bệnh viện Từ Dũ, cho biết băng huyết sau sinh là tình trạng sản phụ mất một lượng máu lớn sau khi sinh, có thể dẫn đến sốc mất máu và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Tai biến này có thể xảy ra ở cả sinh thường và sinh mổ, được xếp vào 5 biến chứng sản khoa thường gặp nhất.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cứ mỗi 4 phút lại có một sản phụ không qua khỏi vì băng huyết sau sinh.

Phần lớn các ca băng huyết xuất hiện sớm trong 24 giờ đầu, song cũng có thể kéo dài đến 12 tuần sau sinh. Nguyên nhân phổ biến nhất là tử cung co hồi kém. Ngoài ra, sản phụ có thể bị băng huyết do rách âm đạo, cổ tử cung hoặc vỡ tử cung, sót nhau thai - màng nhau, hay rối loạn đông máu.

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm: béo phì, thiếu máu, đa sản, bệnh lý cơ tử cung (u xơ, lạc tuyến), tiền sử băng huyết sau sinh, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo, thai to, đa ối, tiền sản giật, thai lưu, chuyển dạ kéo dài hoặc quá nhanh…

Triệu chứng đặc trưng là chảy máu âm đạo ồ ạt hoặc rỉ rả kéo dài, màu đỏ tươi. Sản phụ có thể mệt, chóng mặt, vã mồ hôi, tay chân lạnh, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt, thậm chí sốc mất máu. Khi thăm khám, tử cung thường mềm nhão, co hồi kém.

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu cho sản phụ bị băng huyết muộn sau sinh. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Hương, việc xử trí tùy nguyên nhân. Với trường hợp tử cung co kém, nhân viên y tế sẽ xoa bóp tử cung, tiêm thuốc tăng co, lấy bỏ nhau thai còn sót, dùng biện pháp chèn ép cầm máu. Nếu do rách âm đạo hoặc cổ tử cung, bác sĩ sẽ khâu vết thương. Trường hợp nặng, sản phụ có thể cần truyền máu, can thiệp mạch hoặc phẫu thuật cắt tử cung để cứu tính mạng.

"Phụ nữ từng băng huyết sau sinh có nguy cơ tái phát ở lần mang thai sau, nhưng không phải lúc nào cũng gặp lại. Vì vậy, việc khám thai đầy đủ, kiểm soát yếu tố nguy cơ, bổ sung sắt - acid folic và dinh dưỡng hợp lý là rất quan trọng để phòng ngừa", bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho hay.

Nhờ sự phát triển của y học hiện đại và sản khoa, nhiều ca băng huyết sau sinh đã được cứu sống, song các chuyên gia khuyến cáo sản phụ không nên chủ quan, cần chủ động theo dõi sức khỏe thai kỳ và sinh nở tại cơ sở y tế uy tín.