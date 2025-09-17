Biến chứng nguy hiểm khiến người phụ nữ suýt mất mạng

Ca sinh con tưởng chừng bình thường của sản phụ ở Khánh Hòa bỗng trở nên nguy kịch khi chị mất máu dữ dội do nhau cài răng lược, phải truyền liên tục nhiều chế phẩm máu.

Chị C.L.U.N. (30 tuổi, trú tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) nhập Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận ở tuần thai thứ 37. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhau tiền đạo trung tâm, kèm nguy cơ nhau cài răng lược.

Trong quá trình mổ lấy thai, chị N. bất ngờ rơi vào tình trạng sốc mất máu nặng do nhau thai bám sâu bất thường vào cơ tử cung, gây chảy máu ồ ạt. Tình huống nguy kịch buộc ê-kíp khoa Phụ sản phối hợp cùng bác sĩ Gây mê hồi sức và Huyết học truyền máu khẩn trương can thiệp.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật kiểm soát xuất huyết, đồng thời truyền cho sản phụ 8 đơn vị hồng cầu khối, 6 huyết tương tươi đông lạnh và 4 yếu tố VIII để hồi sức tích cực. May mắn, sản phụ đã qua cơn nguy kịch.

Hiện sản phụ N. sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi tại khoa Phụ sản.

Bác sĩ Mạnh Khương thăm khám lại cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Mạnh Khương, Trưởng khoa Phụ sản, cho biết nhau cài răng lược là một trong những bệnh lý nặng của thai kỳ, làm tăng tỷ lệ tử vong cũng như biến chứng nặng cho sản phụ.

Các biến chứng thường gặp gồm sốc mất máu, phải cắt tử cung, rối loạn đông máu. Về phía thai nhi, tình trạng này cũng dễ dẫn đến sinh non và suy hô hấp.

Thai phụ có nguy cơ nhau cài răng lược cần được chẩn đoán chính xác tại các bệnh viện chuyên khoa lớn, bác sĩ giàu kinh nghiệm. Việc chẩn đoán đúng giúp xây dựng kế hoạch theo dõi thai kỳ và lựa chọn thời điểm đưa thai ra an toàn nhất.

Khi đã xác định nhau cài răng lược, mẹ bầu cần được theo dõi sát tại bệnh viện có ngân hàng máu đầy đủ, có khả năng hồi sức và chăm sóc trẻ sinh non do bệnh lý này có thể buộc phải kết thúc thai kỳ sớm.

"Những phụ nữ có nguy cơ cao như từng mổ lấy thai nhiều lần, nạo hút thai, phẫu thuật trong buồng tử cung hoặc bóc nhân xơ tử cung cần được khám thai định kỳ. Việc phát hiện sớm và theo dõi chặt chẽ giúp xử trí kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé", bác sĩ Khương khuyến cáo.