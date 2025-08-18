Biến cố nguy hiểm sau thời gian dài dùng thuốc tránh thai

Đang sinh hoạt bình thường, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ khó thở dữ dội, tức ngực và choáng váng. Khi được đưa đến bệnh viện, chị rơi vào tình trạng sốc nặng.

Thuốc tránh thai có thể mang tới nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như bệnh huyết khối, nhồi máu cơ tim, vô sinh. Ảnh minh họa: L.C.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, tím tái, khó thở, có dấu hiệu sốc nặng. Điện tâm đồ và siêu âm tim cho thấy bệnh nhân quá tải tim phải cấp tính, dấu hiệu điển hình của thuyên tắc phổi.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng lên khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, chuẩn bị phương án can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) trong trường hợp xấu. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên khoa và đưa ra chẩn đoán sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi nguy cơ cao, kèm huyết khối tĩnh mạch khoeo hai bên.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đã sử dụng thuốc tránh thai phối hợp dạng viên 28 ngày liên tục hơn 10 năm. Nghề nghiệp may mặc, thường xuyên phải ngồi lâu ít vận động, cũng làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối.

Bác sĩ quyết định dùng thuốc tiêu sợi huyết để làm tan cục máu đông. Chỉ một giờ sau truyền, bệnh nhân có chuyển biến tích cực, tỉnh táo, giảm khó thở, huyết áp dần ổn định, chức năng tim phải cải thiện rõ rệt. Hiện bệnh nhân tự thở khí phòng, không cần thuốc vận mạch, tiếp tục dùng thuốc kháng đông và được theo dõi sát sao.

Trước khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được chuyển khám chuyên khoa Sản để được tư vấn lựa chọn phương pháp tránh thai an toàn hơn, giảm nguy cơ tái phát thuyên tắc.

Theo các nghiên cứu, thuốc tránh thai phối hợp (chứa estrogen và progestin) là một trong những biện pháp ngừa thai phổ biến. Tuy nhiên, estrogen có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu, từ đó gây thuyên tắc phổi, biến chứng hiếm nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ngoài thuốc tránh thai phối hợp, phụ nữ có thể lựa chọn nhiều biện pháp ít nguy cơ huyết khối hơn, như:

Thuốc tránh thai chỉ chứa progestin: viên uống, que cấy hoặc vòng nội tiết.

Vòng tránh thai bằng đồng: không ảnh hưởng đến hệ đông máu.

Bao cao su: vừa ngừa thai, vừa phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phương pháp khác: tiêm thuốc progestin, triệt sản, hoặc tính ngày an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên tự ý dùng thuốc tránh thai kéo dài mà không có theo dõi y khoa. Việc lựa chọn biện pháp tránh thai cần cá thể hóa, dựa trên tình trạng sức khỏe, tuổi tác, tiền sử bệnh lý và lối sống.