Biển Đà Nẵng đông nghịt người 'trốn nóng'

Dù đông đúc nhưng bầu không khí vẫn giữ được sự trật tự, văn minh – hình ảnh quen thuộc đã làm nên nét đẹp của TP Đà Nẵng. Trong khi đó, để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ biển túc trực thường xuyên, nhắc nhở người dân và du khách tắm đúng khu vực an toàn, tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn.