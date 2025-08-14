Biến động doanh số ở nhóm xe bán tải

Vị trí dẫn đầu của Ford Ranger dường như bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, đã có những xáo trộn diễn ra ở nhóm bám đuổi.

Toyota Hilux. Ảnh: Top Gear.

Ngay kỳ báo cáo doanh số đầu tiên của quý III, phân khúc bán tải ở Việt Nam đã có sự biến động nhỏ. Ford Ranger vẫn dẫn đầu, nhưng vị trí ngay sau trên bảng thống kê doanh số đã không còn thuộc về Mitsubishi Triton.

Bất ngờ Toyota Hilux

Tình hình kinh doanh khả quan bao trùm gần như toàn bộ phân khúc bán tải trong tháng 7. Có 3 trên 4 đại diện tăng trưởng dương về doanh số, giúp tổng lượng tiêu thụ bán tải ở Việt Nam tháng đầu quý III cán mốc 2.302 xe.

Trong đó, doanh số Toyota Hilux tăng trưởng mạnh để đạt 390 xe. Thành tích này giúp Hilux trở thành bán tải được khách Việt chọn mua nhiều thứ hai tại kỳ báo cáo tháng 7, vượt qua Mitsubishi Triton.

Đây chỉ mới là lần thứ hai trong năm Toyota Hilux trở thành bán tải bán chạy thứ nhì Việt Nam. Trong phần lớn giai đoạn đã qua, Ford Ranger và Mitsubishi Triton mới là những mẫu xe được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Ở cùng kỳ, Mitsubishi bán được 272 xe bán tải Triton cho khách Việt. Mitsubishi Triton cũng là bán tải duy nhất giảm doanh số trong tháng 7.

Ford Ranger áp đảo phân khúc bán tải, Toyota Hilux gây bất ngờ Doanh số phân khúc bán tải ở Việt Nam trong tháng 7 (Số liệu: VAMA) Nhãn Ford Ranger Toyota Hilux Mitsubishi Triton Isuzu D-Max

xe 1598 390 272 42

Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế "vua bán tải" khi doanh số tăng trưởng kỳ thứ hai liên tiếp, đạt 1.598 xe. Thành tích này cao hơn gấp đôi những gì toàn bộ đối thủ Nhật Bản làm được trong cùng kỳ.

Sau khi Mazda BT-50 tạm rút lui, Isuzu D-Max đang dần thay thế đối thủ đồng hương ở vị trí cuối bảng thống kê doanh số bán tải. Trong tháng 7, Isuzu D-Max bán được 42 xe, tiếp tục là bán tải có doanh số thấp nhất trong nhóm xe được VAMA thống kê doanh số.

Từ đầu năm, lượng tiêu thụ Ford Ranger tại Việt Nam đạt 9.383 xe, áp đảo toàn bộ bán tải Nhật Bản trên đường đua doanh số. Sau 7 tháng, Mitsubishi Triton bán được 2.088 xe, Toyota Hilux đạt doanh số 1.863 xe còn Isuzu D-Max sở hữu lượng tiêu thụ 297 xe.

Sớm an bài

Dù thị trường xe Việt chỉ mới bước sang tháng 8, cục diện phân khúc bán tải gần như đã sớm an bài.

Ford Ranger chắc chắn sẽ dẫn đầu thêm lần nữa, còn Isuzu D-Max bị gọi tên là bán tải bán chậm nhất Việt Nam. Các vị trí còn lại nhiều khả năng chứng kiến xáo trộn nhỏ, tương tự diễn biến tại kỳ báo cáo vừa rồi.

Doanh số 9.383 xe sau 7 tháng cũng đang giúp Ford Ranger nằm trong top 2 ôtô động cơ đốt trong có doanh số cao nhất Việt Nam, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander. Nếu có thể duy trì lượng tiêu thụ ổn định ở mức khá tốt như hiện tại, Ford Ranger hoàn toàn có thể trở thành xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam trong cả năm 2025.

Ford Ranger còn nguyên cơ hội trở thành xe xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Ford Việt Nam.

Một trong những lý do giúp Ford Ranger đang là cái tên dẫn đầu phân khúc bán tải nằm ở mức độ đa dạng. Nếu tính cả biến thể Raptor, Ford Ranger hiện cung cấp 7 phiên bản khác nhau, giá bán dao động từ 707 triệu đồng đến cao nhất 1,299 tỷ đồng .

Mitsubishi Triton ở thế hệ mới hiện có 3 phiên bản, giá bán từ 655 triệu đến 924 triệu đồng. Toyota Hilux cung cấp 3 phiên bản tại Việt Nam ở khoảng giá 668-999 triệu đồng, còn Isuzu D-Max có 5 phiên bản với giá bán 650-880 triệu đồng.

Mẫu bán tải cỡ trung thương hiệu Mỹ duy nhất cũng là cái tên thường xuyên nằm trong danh sách ôtô được áp dụng khuyến mại mỗi tháng. Trong phân khúc, chỉ Mitsubishi Triton là có tần suất hưởng ưu đãi tương đương Ford Ranger.

Trong tháng 8, khách Việt mua Ford Ranger các phiên bản Sport và Wildtrak đang được hãng áp dụng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ. Chương trình này tương đương giá trị khuyến mại 86,4 triệu đồng ở bản Sport và 98,6 triệu đồng ở bản Wildtrak.

Ford Ranger XLS các phiên bản 4x2 và 4x4 được áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 35,4-38,8 triệu đồng. Biến thể Raptor của mẫu bán tải cỡ trung cũng được ưu đãi tương tự, giá trị khuyến mại quy đổi khoảng 65 triệu đồng.

Đối với Mitsubishi Triton, khách Việt mua xe trong tháng 8 sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, cùng một số quà tặng khác tùy phiên bản. Giá trị khuyến mại thấp nhất 30 triệu đồng ở bản 2WD AT GLX và cao nhất 38 triệu đồng dành cho bản 4WD AT Athlete.