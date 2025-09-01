'Biển người' nhuộm đỏ phố phường Hà Nội chờ xem diễu binh 2/9

Bất chấp cơn mưa nặng hạt ngay từ đầu giờ chiều ngày 1/9, hàng nghìn người dân, du khách có mặt giăng bạt giữ chỗ tại các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km)... Niềm hân hoan, vui tươi hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, tuyến đường Lê Duẩn đã chật kín chỗ, dân ngồi san sát hai bên lối đi. Một số người đi trễ rất khó có vị trí đẹp tại vị trí này. Cách đó không xa, nhóm bạn trẻ bắt đầu quây quần, nhảy múa, hát ca trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Nhiều người trong số đó hồ hởi, ghi lại thước phim đáng nhớ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Không khí tưng bừng cũng xuất hiện tại ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học . Nhà bạt phục vụ nhân dân cùng tuyến đường cũng kín chỗ. Đây là nơi tất cả khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua. Ảnh: Văn Nguyện.

Sắc cờ đỏ sao vàng nhuộm khắp phố phường đến từng con ngõ nhỏ tại Hà Nội vào đêm trước lễ diễu binh lịch sử. Ảnh: Việt Hà.

Khoảng 22h, người dân tại ngõ Hàng Cháo mang loa thùng, kêu gọi mọi người cùng giao lưu văn nghệ trong lúc chờ đợi. Ảnh: Việt Hà.

Hòa chung không khí tưng bừng, các cựu chiến binh cũng thức đến tận khuya và được phục vụ nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh, sữa, nước và quạt giấy ở khu vực riêng tại phố Hàng Cháo gần đường Nguyễn Thái Học hay góc ngã tư Hùng Vương - Trần Phú . Ảnh: Linh Huỳnh.

Tại ga Hà Nội , các khu vực trước, trong đều đã kín người dân ngồi từ sớm. Đáng chú ý, đại diện ga cho biết đơn vị lần đầu tiên mở cửa 2 lầu (tầng trệt và tầng 2) dành cho người dân, du khách có nhu cầu xem diễu binh, diễu hành ngủ qua đêm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đến Hà Nội từ 5h, Hoàng An (ngụ Hải Phòng, nữ, áo trắng) có mặt tại ga Hà Nội từ chiều để giữ chỗ cho ngày lễ chính thức 2/9. Gia đình 5 người mang theo nước, trái cây, thức ăn phòng đói, mang loa để hát giải trí và ô, quạt. Trước đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo điều chỉnh tổ chức chạy tàu vào trung tâm Hà Nội (khu gian Hà Nội - Giáp Bát) 3-12h ngày 2/9 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lễ chính thức của Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Ảnh: Linh Huỳnh.

Khu vực bên trong ga cũng ken đặc người dân, du khách, chỉ chừa một lối để thuận tiện đi lại. Nhiều du khách xuống ga lỉnh kỉnh đồ đạc, vali mắc kẹt tại ga và quyết định ở lại để đợi xem diễu binh. Các tầng mở cửa phục vụ khách qua đêm đều được trang bị máy lạnh, máy quạt và nhà vệ sinh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lúc 23h, nút giao Khâm Thiên - Lê Duẩn chật kín người chờ xem diễu binh. Phần lớn trải bạt, thảm nghỉ ngơi, chờ đợi đến rạng sáng. Một số người đến muộn, không còn vị trí trên vỉa hè. Ảnh: Linh Huỳnh.

Khoảng 20h30, ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai gần như không còn chỗ trống. Nhiều người dân bắt đầu thuê thang để có tầm nhìn cao. Ảnh: Trần Hiền.

Một chủ hộ cho biết giá thuê thang 5 bậc là 300.000 đồng từ giờ đến khi hết diễu binh, diễu hành. Song, người thuê phải cọc trước 500.000 đồng mới được nhận thang. Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Việt Nam sẽ chính thức diễn ra lúc 6h30 sáng ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện trọng đại thu hút sự tham gia của hơn 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành), theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trời Hà Nội tiếp tục có mưa từ 19h ngày 1/9 đến sáng 2/9, xác suất 60-70%. Ảnh: Trần Hiền.

