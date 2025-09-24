Biến thể Covid-19 gây đau họng 'như dao cứa vào cổ'

Nhiều người mắc Covid-19 mô tả cảm giác đau họng dữ dội, như có dao cứa vào. Tuy nhiên, chuyên gia khẳng định đây không phải triệu chứng mới, WHO đánh giá rủi ro toàn cầu thấp.

Nhiều người mắc Covid-19 nói rằng họ trải qua những cơn đau như dao cắt ở họng. Ảnh: Freepik.

Nhiều người nhiễm virus SARS-CoV-2 gần đây phản ánh một triệu chứng khiến họ ám ảnh: cơn đau họng dữ dội đến mức "như có dao cứa vào cổ”. Thuật ngữ này lan nhanh trên mạng xã hội, đồng thời xuất hiện trong xu hướng tìm kiếm tại Mỹ với những cụm từ như “cổ họng dao lam” hay “covid razor throat”.

Theo các chuyên gia, tình trạng này thực chất là viêm niêm mạc họng do virus tấn công trực tiếp vào các tế bào ở hầu họng hoặc phía sau khoang miệng. Cơn đau có thể khiến người bệnh cảm giác như bị dao cứa, nhưng không phải ai cũng trải qua. Cảm nhận cơn đau ở mỗi người cũng rất khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, miễn dịch và giai đoạn nhiễm bệnh.

Bác sĩ Carrie Horn, Giám đốc Y khoa tại National Jewish Health (Mỹ), nhấn mạnh rằng đau rát cổ họng vốn là triệu chứng được ghi nhận từ lâu trong các ca Covid-19. “Một số người mô tả rằng cơn đau ngày càng dữ dội, nhưng đây không phải triệu chứng lạ”, bà nói.

Tiến sĩ William Schaffner, Đại học Y Vanderbilt, Mỹ, cho biết mỗi khi xuất hiện biến chủng mới, dư luận thường chú ý đến những dấu hiệu khác thường. Thực tế, các triệu chứng quen thuộc của Covid-19 vẫn lặp lại: đau họng, ho, sốt, ớn lạnh, nghẹt mũi, khó thở, chảy nước mũi, mất khứu giác hoặc vị giác, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Ông nhấn mạnh với các biến chủng Omicron gần đây, bệnh thường ở mức nhẹ và đau họng không phải là dấu hiệu bất thường.

Để giảm nguy cơ nhiễm bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân tiêm vaccine Covid, nhất là với người trên 65 tuổi hoặc có bệnh nền. Biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang trong không gian kín, rửa tay, giữ khoảng cách và thông gió vẫn có vai trò quan trọng không chỉ với Covid-19 mà cả các bệnh hô hấp khác. Khi mắc bệnh, xét nghiệm sớm và liên hệ bác sĩ giúp nhóm nguy cơ cao được can thiệp kịp thời.

Trong quá trình hồi phục, người bệnh nên nghỉ ngơi, uống đủ nước, dùng thuốc hạ sốt hoặc giảm đau không kê đơn để giảm khó chịu.

“Covid-19 khiến bạn kiệt sức, nhưng không có nghĩa phải chịu đựng. Hãy dùng thuốc phù hợp để thấy dễ chịu hơn”, bác sĩ Carrie Horn, Giám đốc Y khoa tại National Jewish Health, chia sẻ.

Bà cũng lưu ý ngay cả khi đau rát cổ họng làm việc uống nước trở nên khó khăn, người bệnh vẫn cần duy trì đủ nước, có thể chọn trà thảo mộc để làm dịu. Quan trọng hơn cả là hạn chế tiếp xúc xã hội, hủy các cuộc hẹn, nghỉ làm nếu có thể, hoặc đeo khẩu trang kín khi buộc phải ra ngoài để tránh lây nhiễm cho người khác.

Theo TODAY, biến thể XFG, còn gọi là “Stratus”, hiện lan nhanh tại Mỹ và chiếm ưu thế trong làn sóng ca Covid-19 mới. Loại biến thể này tái tổ hợp từ hai nhánh Omicron (LF.7 và LP.8.1.2), mang nhiều đột biến trên protein gai, giúp virus bám chắc hơn vào tế bào và tránh né miễn dịch hiệu quả hơn. Các nhà khoa học lần đầu phát hiện XFG ở Đông Nam Á vào tháng 1.

WHO xếp XFG vào nhóm biến thể cần theo dõi vì tốc độ lây lan toàn cầu. Tuy nhiên, các nghiên cứu đến nay chưa ghi nhận XFG gây bệnh nặng hơn hay làm tăng tỷ lệ không qua khỏi. Ở một số quốc gia Đông Nam Á, số ca mắc mới và nhập viện cùng lúc tăng lên khi XFG xuất hiện phổ biến, nhưng dữ liệu hiện có chưa cho thấy biến thể này nguy hiểm vượt trội so với các dòng khác.