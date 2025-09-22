Biến tướng nguy hiểm từ thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tiền ảo

Với lời quảng cáo hấp dẫn, "lợi nhuận khủng, đầu tư dễ dàng, sinh lời nhanh chóng", không ít nhà đầu tư đã rót vốn vào các sàn giao dịch tiền ảo với mộng "đổi đời".

Thế nhưng, thực tế lại cho thấy đây chính là "cái bẫy ngọt ngào" tiềm ẩn vô vàn rủi ro, khiến nhiều người rơi vào cảnh mất trắng tài sản.

Vỡ mộng làm giàu

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng hoạt động dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư vào dự án tiền ảo "WorldMall.app", đồng tiền WM. Nhóm này đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân trên cả nước. Mặc dù phương thức, thủ đoạn không mới, nhiều người dân vẫn sập bẫy đầu tư tiền ảo.

Dự án tiền ảo có tên "WorldMall.app", một nền tảng được quảng cáo là "siêu thị thương mại điện tử kết hợp blockchain" hứa hẹn lợi nhuận cao. Sau một thời gian ngắn, website đột ngột đóng cửa, nhiều nhà đầu tư mất trắng số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Cầm đầu đường dây tội phạm công nghệ cao này là Bùi Quang Minh, sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên. Nhóm này đã lập trình phần mềm có tên "WorldMall.app" với đồng tiền ảo mang tên WM, đồng thời tổ chức nhiều hội thảo và livestream nhằm quảng bá, thu hút người tham gia đầu tư.

Đối tượng Bùi Quang Minh.

Nhóm đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Telegram để tiếp cận nạn nhân. Bằng những lời mời gọi hấp dẫn như "đầu tư 1 được 3", "lợi nhuận an toàn 15-20%/ tháng", các đối tượng còn khoe ảnh chụp màn hình rút tiền thành công, tạo niềm tin giả cho người tham gia.

Sau khi nạn nhân nạp tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử vào hệ thống, họ được hứa hẹn sẽ nhận hoa hồng cao nếu lôi kéo thêm người tham gia. Đây là chiêu thức quen thuộc của các mô hình đa cấp biến tướng, khiến người bị hại càng "đổ" thêm tiền với hy vọng gỡ gạc.

Để tạo lòng tin, các đối tượng tung ra thông tin giả về đội ngũ lãnh đạo là người nước ngoài giàu kinh nghiệm, cùng cam kết lãi suất cao. Khi lượng người tham gia đủ lớn, website "WorldMall.app" bất ngờ ngừng giao dịch, app không thể đăng nhập, tiền trong ví ảo biến mất hoàn toàn. Một số nạn nhân cho biết, họ vay tiền ngân hàng để đầu tư và giờ phải gánh nợ lãi.

Ông N.T.H (Hà Nội), một nạn nhân, chia sẻ: "Họ tư vấn rất chuyên nghiệp, liên tục gọi điện hướng dẫn cách nạp tiền, cách mời thêm bạn bè để hưởng thưởng. Tôi chỉ biết mình bị lừa khi không thể rút tiền, liên hệ thì tất cả tài khoản liên lạc đã chặn".

Nhờ những thủ đoạn gian dối, chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã lôi kéo được hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Trả giá đắt

Theo cơ quan điều tra, đây là một trong nhiều đường dây lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đang nở rộ thời gian gần đây. Các đối tượng thường tự lập ra các sàn giao dịch, tự phát hành đồng tiền ảo, đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn và cho nhà đầu tư nhận được những khoản lãi ảo ban đầu để tạo niềm tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ tiền.

Hệ quả là nhiều người mất trắng tài sản, còn các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng lo ngại là nhiều nạn nhân khi phát hiện bị lừa không trình báo công an, mà tìm cách lôi kéo thêm người khác tham gia để gỡ vốn, vô tình từ bị hại trở thành đồng phạm.

Cũng theo cơ quan điều tra, hiện nay, nhiều sàn đầu tư tiền ảo không được pháp luật Việt Nam thừa nhận, tiềm ẩn rủi ro mất toàn bộ tài sản. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tổ chức, cá nhân không rõ danh tính. Các chuyên gia tài chính cũng khuyến cáo, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, giấy phép hoạt động, kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi tham gia bất kỳ kênh đầu tư nào.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, huy động lên tới hàng tỷ đồng.

Điểm chung của các nạn nhân là thiếu kiến thức về tiền ảo và đầu tư tài chính. Tâm lý "kiếm tiền nhanh, không cần vốn lớn" khiến nhiều người dễ bị sa bẫy. Một số chuyên gia cho rằng cần tăng cường giáo dục tài chính cộng đồng, phổ biến kiến thức phòng tránh lừa đảo, đặc biệt cho nhóm người trẻ và người lao động tự do, đây là những đối tượng dễ bị lôi kéo nhất.

Vụ việc "WorldMall.app" là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng tiền ảo không phải con đường làm giàu dễ dàng. Trước những chiêu trò biến tướng ngày càng tinh vi, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước mọi lời mời gọi "lợi nhuận khủng" để tránh rơi vào vòng xoáy "tiền mất, tật mang".